Gobierno investiga procedencia de armas exhibidas durante los bloqueos

INTELIGENCIA. El uso y tenencia de armas en el país está regulado por ley. Solo se permite la tenencia con permisos especiales y un registro del arma. La portación de armas sin permiso supone un delito.

La Paz (ABI).- El Gobierno informó, este domingo, que investiga la procedencia y el uso de armas de fuego que grupos de personas exhibieron en los puntos de bloqueos instalados por organizaciones sociales afines al MAS, en rechazo a la postergación de las elecciones.



“El Gobierno está invirtiendo muchos recursos e inteligencia para determinar quiénes están utilizando esas armas, quiénes están vendiéndolas hasta ubicarlos, detenerlos y posteriormente procesarlos”, afirmó el viceministro de Régimen Interior, Javier Issa.



La autoridad hizo las declaraciones en el programa Primero La Verdad, de la televisora estatal Bolivia Tv.



En esa línea, Issa afirmó que las armas exhibidas en los puntos de bloqueo en el sector del Chapare, en Cochabamba, son de combate y están prohibidas para el uso de civiles y solo se pueden utilizarlas miembros de las Fuerzas Armadas (FFAA).



“También se ve en otros videos que estaban portando ametralladoras, que no pueden estar en manos de civiles porque son de última generación y son de combate”, precisó la autoridad.



El uso y tenencia de armas en el país está regulado por ley. Solo se permite la tenencia con permisos especiales y un registro del arma. La portación de armas sin permiso supone un delito.



En esa línea, indicó que el Ejército también comenzó una investigación sobre los videos y fotografías, que circularon en redes sociales, en las que se observa a grupos de personas portando armas de fuego.



El 3 de agosto, organizaciones afines al MAS, lideradas por la Central Obrera Boliviana (COB), instalaron de bloqueo en distintos puntos del país en rechazo a la postergación de los comicios.



Durante la movilización, también se sumaron grupos armados en el trópico de Cochabamba, en Villa Tunari, y Yapacaní, Santa Cruz, que avanzaban en caravanas de motocicletas exigiendo elecciones antes del 18 de octubre.



No obstante, dichos sectores además demandaban la renuncia de la presidenta Jeanine Áñez y del presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Salvador Romero.



Ante esto, legisladores del MAS minimizaron, el 12 de agosto, la presencia de los grupos armados de ese partido en dichas regiones y afirmaron que portan fusiles máuser y no funcionan.



Al respecto, Issa explicó que dichos fúsiles son armas de guerra y pueden causar daños. Ante esto, el Viceministro expresó su preocupación porque la tenencia de esas armas pues puede causar enfrentamientos con la Policía y las Fuerzas Armadas.