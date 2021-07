Gobierno informa que la inversión pública se incrementó 111% en un año

La Paz (ANF).- El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informó este martes que la inversión pública se incrementó en 111% en un año. Desde noviembre de 2020 a junio de este año, la ejecución llegó a 1.676 millones de dólares.

“Entre noviembre de 2020 y junio de 2021 ya se ejecutó 1.676 millones de dólares, y en la comparación de junio de 2020 a junio de 2021 se tiene un aumento del 111% de la inversión pública ejecutada”, dijo el titular del área, Marcelo Montenegro, en conferencia de prensa.

Resaltó el restablecimiento de la inversión pública con $us 4.011 millones programados para este año, según el Presupuesto General del Estado (PGE).

La autoridad afirmó que varios sectores de la economía reportan una recuperación en sus actividades, lo que significa que el mercado interno se está dinamizando de forma gradual a pesar del contexto desfavorable de la pandemia del Covid-19.

La actividad económica entre enero y abril de 2021 reportó un crecimiento estimado de 5,3%, impulsado por la minería con 34,2% de expansión, construcción con 17,9%, hidrocarburos 10%, industria manufacturera 9,6%, comercio 8,4%, otros servicios con 8,1%.

“Este conglomerado de datos macroeconómicos tiene un mensaje coherente, en varios sectores la economía se está recuperando. Está mejorando la actividad económica, el empleo, los ingresos en varios sectores”, resaltó la autoridad.

Entre otros datos, las ventas facturadas de restaurantes, hoteles, supermercados y transporte aéreo muestran incrementos en abril y mayo, comparados con los niveles de los mismos meses de 2020. En el acumulado, las ventas de restaurantes a mayo de 2021 registraron un incremento de 15% respecto a 2020, al pasar de $us 159 millones a $us 182 millones.

Según una nota de prensa del Ministerio de Economía, Fundempresa registró, a junio de 2021, un incremento de 72% en las inscripciones de nuevas empresas.

En cuanto a las recaudaciones tributarias, a junio de 2021 aumentaron en 26%, al pasar de Bs 19.760 millones, en junio de 2020, a Bs 24.979 millones al mismo mes de este año.

Respecto a temas de salud, se informó que el Gobierno asignó un presupuesto por Bs 1.863 millones para financiar el programa de lucha contra el Covid-19, y se ejecutó Bs 1.612 millones, entre noviembre de 2020 a junio de este año, en el equipamiento de centros médicos, personal de salud, compra de vacunas y otros insumos de bioseguridad.

Montenegro observó una encuesta privada publicada en medios de comunicación en la que se informa que la población percibe que su situación económica no mejoró (en el último año).

“Nosotros estamos mostrando con datos (que hay signos de recuperación económica), ellos se basan en una encuesta de 800 personas, nosotros estamos demostrando con números concretos que la economía está mejorando”, apuntó.