Gobierno garantiza que 6% de la población podrá vacunarse contra el COVID en el primer trimestre de 2021

La Paz (ABI).- El Gobierno garantizó que el 6% de la población podrá vacunarse gratuitamente contra el COVID-19 en el primer trimestre de 2021, informó el viceministro de Salud, Álvaro Terrazas.

"Estábamos manejando inicialmente que un 3 por ciento de la población será inmunizada, lo hemos aumentado al 6 por ciento de la población, que recibirá la vacuna de forma gratuita", informó en una entrevista con el programa 'Que no me pierda'. Explicó que en primera instancia se vacunará al personal en salud y la población de riesgo, para luego inmunizar al resto de la población. Terrazas aclaró que aún no se estableció cuál vacuna será adquirida por el Gobierno boliviano, pero aseguró que será la que primero sea aprobada y comercializada. Recordó que al menos 12 laboratorios trabajan en la vacuna contra el COVID-19, que se encuentran en una tercera fase de prueba. Adelantó que la siguiente semana convocará a los gobiernos subnacionales y los Servicios Departamentales de Salud (Sedes) para validar un plan de vacunación contra el coronavirus para 2021.