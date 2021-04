Gobierno dice que no definió fecha del Censo y que planteamiento del INE fue una sugerencia

La Paz (ANF). – Ante el anuncio del Instituto Nacional de Estadística (INE) de realizar el Censo de Población y Vivienda el 2024, el Ministerio de Planificación aseguró que sólo fue una sugerencia del director de esa entidad y no es una decisión del Gobierno central.



“Se tiene a bien aclarar que el Gobierno nacional no ha definido el año en que se realizará el Censo. Por tanto, el planteamiento efectuado por el INE es una sugerencia”, señala el comunicado que publicó esa cartera de Estado a través de sus redes sociales.



El director del INE, Humberto Arandia, adelantó que el Censo se realizará el 2024 ya que la preparación de la actividad tomará por lo menos tres años. Este hecho ocasionó protestas en varias regiones del país, incluso anunciaron movilizaciones.



“Lo que estamos imponiendo aquí en el INE es un plazo técnico muy reducido. Estamos hablando de 2024 si sólo se dan las condiciones financieras, logísticas y técnicas aprobadas, destacando que este proyecto censal es un proyecto técnico, no es un proyecto de dimensión política como lo quieren hacer ver algunos conservadores y analistas”, dijo Arandia en conferencia de prensa.