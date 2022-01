Gobierno destina presupuesto de más de Bs 3.000 millones para luchar contra la pandemia del COVID-19 durante este año

La Paz (ABI).- El viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas, informó que el Gobierno nacional destinó un presupuesto de más de Bs 3.000 millones para la lucha contra la pandemia del COVID-19 durante este año.

“Tenemos más de Bs 3.000 millones que están destinados para la lucha contra la pandemia”, manifestó, en una entrevista en el programa “Primer plano” de Bolivia Tv.

La autoridad estatal recordó que la cifra toma en cuenta Bs 120 millones recién incorporados a la lucha contra el COVID-19 durante el primer trimestre de este año, en respuesta al avance de la cuarta ola, por disposición del presidente Luis Arce.

Dijo que esos recursos económicos forman parte del presupuesto global de Bs 22.350 millones que están disponibles este año para el área de salud.

“Es decir, si tenemos recursos. El Estado, el Gobierno nacional, ha destinado recursos para poder luchar contra la pandemia”, enfatizó.

Sin embargo, Terrazas reveló que la mayoría de los gobiernos municipales no cumplen con la ejecución presupuestaria esperada.

“Lastimosamente, casi, me animo a decir, esto dato todavía no tiene la certeza, pero me adelanto, más de la mitad de los municipios no han utilizado ni el 60 ni el 70 por ciento de los recursos en salud”, sostuvo.

El Viceministro mencionó que los porcentajes exactos serán publicados en los próximos días por medio de un documento oficial con respecto a la ejecución que los gobiernos subnacionales hacen de los presupuestos del área.

“Este dato va a ser retroalimentado a los municipios para que puedan efectivizar el uso de los recursos en la gestión 2022”, aseveró.