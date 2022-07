Gobierno desplegará operativos de control del precio del pan en Santa Cruz y ofrece harina

El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, calificó de arbitraria la decisión de los panificadores en Santa Cruz y que no corresponde un incremento en el precio del pan.

La Paz (ANF).- El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, informó que preparan operativos de control del precio del pan en Santa Cruz en coordinación con las autoridades municipales. Al mismo tiempo ofreció harina a los panificadores para conservar el precio de 0,50 centavos cada unidad.

“Esta ha sido una decisión arbitraria que va en contra de la economía de la población, por eso nosotros vamos a hacer operativos de forma colectiva con autoridades municipales de Santa Cruz para iniciar acciones a los que cometan el delito de agio”, dijo en entrevista con la red Bolivisión.

La tarde de este jueves, los panificadores de Santa Cruz determinaron el incremento del precio del pan a Bs 0,65 desde mañana sábado, la decisión fue asumida ante la escasez de harina y el incremento en el precio de este insumo central de la canasta familiar.

El viceministro Silva dijo que el Gobierno está en condiciones de entregar harina a los panificadores a un precio de Bs 147 cada quintal y que pueden entregar hasta cuatro quintales diarios a los productores panificadores.

Pero los dirigentes en Santa Cruz afirmaron que este jueves esperaron infructuosamente al viceministro de Comercio Interno, Grover Lacoa Estrada, precisamente para definir las condiciones de la producción, sin embargo, la autoridad no llegó al encuentro y tampoco se comunicó con los dirigentes.

Silva consideró que no existe razón alguna para que los panificadores eleven el precio, puesto que el costo de la harina que ofrece el Gobierno se mantiene desde hace mucho tiempo. Pero los panificadores aseguran que la elaboración del pan no solo contempla a la harina, sino otros productos cuyos costos también están elevados, como la manteca, levadura, sal y azúcar.

El Gobierno teme que la decisión de los panificadores cruceños pueda ser un ejemplo para otros departamentos como La Paz, donde los dirigentes también anunciaron la intención de elevar el precio del pan por la escasez y el precio de todos los insumos del “pan de batalla”.

En La Paz, en el mercado Rodríguez, el pan integral en molde que tenía un costo de Bs 10 hasta hace dos semanas, aumentó en un boliviano, ahora la bolsa cuesta Bs 11.