Gobierno descarta sobreprecio en compra de respiradores y ratifica su utilidad para atender la emergencia sanitaria

La Paz, 18 mayo (ABI).- El ministro de Salud, Marcelo Navajas, aseguró el lunes que los 170 respiradores adquiridos por el Gobierno nacional fueron comprados sin sobreprecio y asegura su utilidad para atender la pandemia del coronavirus COVID-19.

“Afirmo de manera categórica que estos equipos, de la marca Respira, van a servir para salvar muchas vidas en los lugares donde no se cuente con servicios de Terapia Intensiva. No hubo sobreprecio en la compra y el Gobierno boliviano no pagó un precio menor, ni mayor al de productos similares, pagó el precio que se comercializa en los mercados mundiales”, informó en una conferencia de prensa.

Navajas garantizó que la adquisición de esos equipos para la atención de emergencia “obedeció” a la necesidad de algunas localidades y municipios que carecían de Unidades de Terapia Intensiva y de terapistas, porque son de fácil manejo.

“Vivimos en un tiempo de muchas necesidades y de urgencias, para resolverlos hemos comprado estos 170 respiradores y por ello el Gobierno bolivianos realiza gestiones para la compra inmediata de un respirador de fácil manejo, que no necesita un manejo especializado”, agregó.

Detalló que esos equipos fueron adquiridos por un monto de “27.683 dólares la unidad”, cumpliendo los protocolos establecidos por el Bando Interamericano de Desarrollo (BID) y los procedimientos establecidos en el Decreto Supremo 4274, que autoriza la adquisición directa de equipos para la atención de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

“Es muy importante destacar que el BID dio no objeción de compra”, resaltó.

Agregó que la empresa GPA Innova, fabricante de los respiradores, ofreció actualizar el software de los equipos adquiridos, “sin ningún costo adicional para el Estado”.

El Ministro de Salud observó que algunos cuestionamientos a esos equipos surgen antes de darles la oportunidad de demostrar su utilidad para atender la emergencia, y garantizó que él no ocupa ningún cargo político, sólo profesional con el objetivo de salvar la vida de los bolivianos, en su calidad de médico.

“Esta es una vocación de profundo servicio y si estoy acá es para ayudar a mi país y a los bolivianos, este es un tema que tiene que ver con la vida. Bolivia está demostrando que tenemos éxito en las políticas asumidas hasta el momento, para contener esta pandemia y el Gobierno de la presidenta Jeanine Áñez, seguirá haciendo el mayor de los esfuerzos para cuidar la salud y la vida de los bolivianos, esa es nuestra tarea”, sentenció.

Por su parte, director general Ejecutivo de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), Geovani Pacheco , explicó que Bolivia adquirió esos equipos en un precio por debajo al que compraron países vecinos.

“Hemos hecho dentro de ese análisis una comparación de otros precios que han comprado algunos países, como por ejemplo tenemos el dato de que en Brasil, hace pocos días, se compró los mismos respiradores para Terapia Intermedia a 29.000 dólares, eso significa que es un precio superior al que nosotros y que el Gobierno del Estado Plurinacional los compró”, precisó.

Agregó que un ventilador similar al que ha comprado Bolivia, de la marca Respira, “en Chile se ha comprado por un valor de 33.000 dólares”.

Advirtió que la demanda de equipos similares ocasiona que la oferta suba debido a la pandemia que afecta a todo el mundo.

“No solo de los equipos, sino muchos otros tipos de equipos médicos están con una demanda muy alta, ese incremento de demanda ha significado que la oferta se está quedando atrás”, complementó.