Gobierno denuncia que el Legislativo, controlado por el MAS, rechazó aprobar crédito del FMI para enfrentar el COVID-19

La Paz, 16 junio (ABI).- El viceministro del Tesoro y Crédito Público, Carlos Schlink, denunció el martes que la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, controlada por el MAS, rechazó por unanimidad la aprobación del crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) de $us 327 millones para enfrentar la lucha contra el coronavirus, pese a que se presentó los respectivos argumentos técnicos y legales.



“Hoy que necesitamos los recursos por el tema del coronavirus, este crédito de 327 millones de dólares no quiere ser aprobado por esta Comisión porque argumentan que no tienen documentación de respaldo. Se les ha presentado los informes técnicos y legales, y se les ha explicado que las condiciones del préstamo son mejores a los 230 créditos que aprobaron en las gestiones del anterior gobierno”, aseguró Schlink.



La autoridad precisó que los 230 créditos aprobados, entre 2007 y 2019, en el Legislativo durante la gestión del expresidente Evo Morales, sumaban “$us 17.000 millones”.



La postura se dio a conocer luego de que el Viceministro participó en la sesión de dicha comisión, donde se retomó el tratamiento del proyecto de ley para aprobar el préstamo concedido por el FMI.



Schlink explicó que los diputados del MAS solicitaron al Ejecutivo que se presente un contrato del préstamo y un Decreto Supremo, pero el empréstito del FMI no requiere de esa documentación.



“Bolivia es un país accionista del FMI y por ello no requiere de un contrato de préstamo ni un decreto. Con estos argumentos, la Comisión de Planificación rechazó el crédito de forma unánime”, manifestó la autoridad.



Precisó que el préstamo concedido por el organismo internacional ofrece las mejores condiciones, porque permite el pago a cinco años de plazo, además de tres años y tres meses de gracia, con una tasa de interés del 1%.



“Esto demuestra que este tema es político, porque la bancada del MAS no tiene argumentos y están rechazando todos los créditos”, expresó.



En esa línea, Schlink recordó que de los cinco proyectos de ley que se presentaron para la aprobación de préstamos, solo uno se encuentra en la Cámara de Senadores y el resto están paralizados en la Asamblea, controlada por el MAS.



“El Ejecutivo está haciendo todos los esfuerzos extraordinarios para conseguir recursos y combatir el COVID-19 (…); se verá los procedimientos a seguir para utilizar los recursos de este crédito”, aseveró la autoridad.