Gobierno consolidó en horas el movimiento de emergencia en salud más grande en la historia del país a favor del Beni

La Paz, 27 mayo (ABI). – La ministra de Salud, Eidy Roca, informó el miércoles que el Gobierno logró consolidar el movimiento de emergencia de salud más grande de la historia del país en cuestión de sólo algunas horas a favor del Beni, que se convirtió en el segundo departamento más golpeado por el coronavirus COVID-19.



“Se trata del movimiento de emergencia de salud más grande que no se había hecho nunca en la historia del Beni y del país, lo hemos hecho en pocas horas, menos de 48 horas, porque somos conscientes de la gravedad de lo que puede provocar esta pandemia si no se toman las medidas adecuadas”, dijo.



Por instrucción de la presidenta Jeanine Áñez, el pasado lunes se trasladaron seis ministros y otras autoridades hasta la ciudad de Trinidad, capital del Beni, para establecer un nuevo plan de contingencia de COVID-19 debido a la crítica situación de salud que atraviesa esa región.



Es así que se determinó encapsular la ciudad de Trinidad, en una primera etapa y durante una semana desde el próximo 1 de junio.



“Esta es una medida de salvataje que tiene que darnos resultado (porque además) se hará un recorrido caminando y visitando casa por casa para detectar todos los casos positivos y sospechosos mediante una valoración clínica (…) y luego transportarlos a un centro de aislamiento”, señaló.



Mientras los casos considerados como graves serán llevados de inmediato a los hospitales para que reciban el tratamiento respectivo.



“Este nuevo plan de contingencia del Beni ha sido reforzado con la asignación de más recursos humanos, material médico, equipos hospitalarios, medicamentos y otros insumos que ya llegaron y seguirán llegando”, remarcó.



Asimismo, hasta el 26 de mayo se entregaron 600 contratos para médicos, especialistas, enfermeras y personal de salud, que serán distribuidos en los municipios de Trinidad, Guayaramerín y Riberalta, sin descuidar otras ciudades.



Además “con la llegada de nuevas brigadas que vamos a tener en Trinidad y otros municipios, vamos a poder contener, detectar y luego trasladar a las personas que necesiten atención. En este momento la mayor tarea que tenemos es la detección temprana de los casos para evitar que se agrave (la situación del Beni)”, sostuvo.



De manera paralela se hizo presente una vez más la solidaridad del pueblo boliviano, pues en esta emergencia no sólo los profesionales médicos del Beni, sino de otras regiones del país, se organizaron para ir a reforzar el trabajo en los nosocomios.



A estas personas “expresamos nuestro total agradecimiento y vamos a proporcionarles todo el apoyo, se está cuidando de que ellos tengan el hospedaje, la alimentación y no les falte nada, y pido a la sociedad beniana y trinitaria que pueda brindar su espíritu de hospitalidad, que siempre ha tenido”, indicó.



Por otro lado, hasta ahora fueron entregados 11 equipos convencionales de terapia intensiva, compuesto por camas especiales, pantallas de control, respiradores, tomógrafos y ecógrafos que no había en el Beni.



Igualmente “se habilitó un hospital militar de campaña con 160 camas, un hospital de campaña para 200 personas, módulos o domos de 60 camas cada uno y la operación de tres avionetas ambulancias”, detalló.



Y también, tal como la Presidenta anunció, se promulgará un decreto supremo que asigna más recursos económicos para continuar fortaleciendo la lucha contra el coronavirus en el departamento del Beni, donde el Centro de Operaciones de Emergencia trabaja sin pausa, apuntó la Ministra.