Gobierno busca reconstruir la patria a través del diálogo y la unidad para vivir en paz y armonía

La Paz (Agencia de Noticias para el Desarrollo AND).- “Este 8 de noviembre iniciamos una nueva etapa en nuestra historia y queremos hacerlo con un gobierno para todos, sin discriminación; nuestro gobierno buscará en todo momento reconstruir la patria en unidad para vivir en paz”, afirmó, Luis Arce Catacora, luego de ser posesionado como Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia.

Para la autoridad, electa el 18 de octubre del presente año, la nueva etapa de gobierno es el camino a la democracia, como un valor fundamental de los pueblos y en la que se expresa la voluntad de la población, convirtiéndose en un eje ordenador de la institucionalidad y sociedad.

“Como diría Marcelo Quiroga Santa Cruz, no es el odio lo que impulsa nuestros actos, sino una pasión por la justicia. Este 8 de noviembre iniciamos una nueva etapa en nuestra historia y queremos hacerlo con un gobierno para todos”, dijo el mandatario.

Tras la posesión del Presidente y Vicepresidente Constitucional de Bolivia, se cumplió un minuto de silencio por los caídos en los enfrentamientos vividos a fines del 2019.

“A partir del 10 de noviembre de 2019 y después de 21 días en el que se escamoteó la voluntad popular expresada en las urnas que dieron un ganador, Bolivia fue escenario de una guerra interna (…) Senkata, Sacaba y el Pedregal son símbolo de dignidad y resistencia junto a hombres como Orlando Gutiérrez, dirigente minero que luchó por la recuperación de la democracia y que siempre vivirá en el corazón del pueblo”, manifestó el Presidente .

Por su parte, el Vicepresidente Constitucional de Bolivia, David Choquehuanca destacó, como una obligación, la comunicación y el diálogo por ser un principio del Vivir Bien.

“Que el bienestar de todos es el bienestar de uno mismo, que ayudar es motivo de crecer, que renunciar en beneficio del otro nos hace sentir fortalecidos. Unirnos y reconocernos en el todo es el camino del ayer, hoy, mañana y siempre”, expresó a tiempo de recalcar que el Ayllu no es solo una organización de sociedad, sino es un sistema de organización de vida de todos los seres, que fluye en equilibrio en nuestro planeta.

“Vivimos un nuevo sol y una nueva expresión en el lenguaje de la vida, donde la empatía y el bien del otro sustituye al individualismo egoísta; un tiempo donde los bolivianos nos miremos iguales, donde unidos valemos más” declaró Choquehuanca.

El Vicepresidente Choquehuanca aseguró que los bolivianos deben superar la división, el odio, el racismo y la discriminación.

“Ya no más persecución a la libertad de expresión y judicialización de la política, ya no más abuso de poder, el poder debe ser para ayudar (…) No se consiguió cambiar la naturaleza del poder, pero el poder logró distorsionar la mente de los políticos, el poder puede corromper y es muy difícil modificar la naturaleza del poder, pero es un desafío que asumiremos”, sostuvo.