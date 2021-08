Gobierno afirma que Arturo Murillo continúa encarcelado en EEUU porque no pagó su fianza

La Paz (ANF). – El exministro de Gobierno, Arturo Murillo continúa recluido en el Centro de Detención Federal de Miami en Estados Unidos porque no logró pagar la fianza impuesta por la jueza de la Corte de Distrito de Florida, Miami, de $us 250 mil.

“Tendremos la presencia de abogados allá el 8 y el 9 de septiembre (…). La información que tenemos al momento es que Arturo Murillo no ha obrado aún el pago de los 250.000 dólares y sigue recluido en la cárcel federal de Estados Unidos”, informó el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez.

El 9 de agosto, la justicia estadounidense determinó que el exministro se defienda en libertad, para lo cual debe pagar una fianza de $us 250.000. La exautoridad debe demostrar la legalidad del dinero que remitirá a estrados judiciales.

En ese contexto, Chávez explicó que una comisión de abogados que representan a Bolivia viajará al país norteamericano para asistir a la audiencia presencial que se realizará 9 de septiembre.

A la vez aseguró que reciben información diaria sobre del proceso en ese país, de igual forma resaltó los avances en la demanda civil y que solo se espera que se cumplan con los plazos establecidos para recibir una respuesta.

El exministro de Gobierno está detenido desde el pasado 22 de mayo. Es acusado por los delitos de soborno y lavado de dinero dentro del caso referido a la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos.

Por el caso, también fueron detenidos el exjefe de gabinete de Murillo, Sergio Méndez, y los estadounidenses Luis Berkman, de 58 años; Bryan Berkman, de 36, y Philip Lichtenfeld, de 48, quienes, según la investigación, pagaron 602.000 dólares en sobornos a funcionarios del Gobierno boliviano en beneficio de Murillo, de Méndez y de otro empleado gubernamental boliviano que no fue identificado.