Gobierno advierte que anuncios de paros y bloqueos ponen en riesgo la reactivación económica del país

La Paz (ABI).- El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, advirtió que los anuncios de bloqueos y movilizaciones en contra de la vigencia de leyes orientadas a luchar contra la legitimación de ganancias ilícitas pone en serio riesgo la reactivación y reconstrucción económica del país, luego de la deficiente administración del anterior gobierno y los efectos adversos de la pandemia del COVID-19.

En los últimos días, el denominado Bloque de Unidad conformado por el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Comité pro Santa Cruz y partidos de oposición expresaron su respaldo a los gremiales que exigen la abrogación de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo.

“La protesta social es un derecho, pero es un crimen cuando la economía está en recuperación, cuando la economía se está reconstruyendo y será la responsabilidad del Comité Cívico del Conade y de otros agentes económicos que no consolidemos esta recuperación”, advirtió el ministro en contacto con la prensa, citado en un boletín institucional.

Lamentó los anuncios de algunos sectores que persisten con sus movilizaciones que persiguen un interés político que perjudicará a la mayoría de la población que busca recuperar sus pérdidas a consecuencia de la cuarentena rígida que impuso el gobierno anterior en 2020.

“Volver a caer en las cifras del año pasado en esa implosión de la actividad económica, del desempleo, de la desesperación. La gente no quiere eso, la gente quiere trabajo, quiere aumentar sus ahorros, sus ingresos, quiere aumentar su actividad económica, que circule su capital, no quiere estos para cívicos”, declaró Montenegro.

De acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Economía por día de paralización de actividades económicas se genera una pérdida de $us112 millones que deriva en un efecto multiplicador que afecta a la cadena productiva.

“Esa discontinuidad de actividades puede tener un efecto multiplicador en varias de las actividades económicas, por lo tanto, no podemos darle un golpe bajo a la recuperación de la economía. Es fácil destruir, es fácil voltear una pared, eso es lo que están haciendo con la economía nacional”, alertó el Ministro.

Advirtió que los más afectados con la paralización de actividades serán los más necesitados, la gente más humilde que vive del día a día, porque ese día no tendrán el sustento familiar. “El año pasado la economía estaba enclaustrada en una cuarentena mal planteada, la gente ya no quiere vivir eso, la gente quiere salir a trabajar, quiere recuperación económica, el Gobierno está dando estos elementos, pero hay grupos que no se quieren sentar a la mesa, patean el tablero y no quieren escuchar razones”.

Pandora Papers

Hace unas semanas se reveló el informe Pandora Papers que vincula a más de 300 bolivianos, entre exautoridades gubernamentales, políticos, empresarios y otros que sacaron su capital a los paraísos fiscales para evitar la fiscalización de esos recursos económicos.

“Estos son movimientos de más de 50 millones de dólares, por qué ocultan esos recursos, y son estas las personas y actores que no quieren que salgan estas leyes en el país”, reveló Montenegro.

A pesar de que el Gobierno decidió retirar el Proyecto de Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas que estaba en proceso de socialización, algunos sectores insisten en mantener sus movilizaciones y medidas de presión y buscan derogar normas vigentes que buscan luchar contra la legitimación de ganancias ilícitas.

“Todo esto debería debatirse en mesas de trabajo, está en la Asamblea Legislativa, es el lugar donde se tiene representación y los actores económicos deben sentarse, no es anulando las normas y violentando es Estado de Derecho”, dijo la autoridad gubernamental.

Desempeño económico

“La economía al mes de junio tenemos (un crecimiento de) 9,4%, ese es el crecimiento al mes de junio, en el mismo período del año pasado estábamos en -12,9%, por lo tanto, vemos una recuperación muy importante en la economía”, informó Montenegro.

La actividad económica que registró la mayor variación acumulada en el primer semestre de 2021, fue de minerales metálicos y no metálicos con un incremento de 53,02% respecto a similar período de 2020, explicada principalmente por el crecimiento de los concentrados de plata (67,05%), estaño (58,88%) y zinc (50,56%).

Con este nivel de crecimiento alcanzado, Bolivia se posiciona en tercer lugar de crecimiento económico a nivel de Sudamérica. En primer lugar, se ubica Perú con 20,9% y luego está Argentina con 10,3%.

“En el crecimiento al segundo trimestre, Bolivia está ocupando el tercer lugar con este 9,4 por ciento, por encima está Perú y Argentina y Bolivia ocupa el tercer lugar que es algo muy importante para mostrar que esta recuperación de la economía se está dando a través de nuestro Modelo Económico Social Comunitario Productivo”, resaltó el titular de economía.

De igual forma, el ministro destacó la recuperación económica en distintos sectores como la recaudación tributaria, el aumento de las ventas facturadas de los restaurantes, la expansión de los depósitos y créditos del sistema financiero.

“Estos indicadores son elementos congruentes que la economía se está recuperando”, remarcó la autoridad.