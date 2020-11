Gobierno advierte que 65% de los privados de libertad tienen sentencias cumplidas o detención preventiva

Sucre (ABI).- El viceministro de Régimen Penitenciario, Emilio Rodas Panique, informó que el 65% de los privados de libertad tienen sentencias cumplidas o se encuentran con detención preventiva.

"El factor común de las cárceles es que tenemos mucha detención preventiva, casi un 65%, que en muchos casos son personas que han cumplido sentencias pero no han podido hacer los trámites necesarios para su excarcelación. Eso nos preocupa mucho porque sobrecarga el sistema carcelario en el país y no hay infraestructura que aguante", informó. Advirtió que si los jueces y fiscales siguen ordenando detenciones preventivas, los centros penitenciarios continuarán hacinados. Solicitó hacer un "trabajo serio" con el Órgano Judicial y el Ministerio de Justicia para evaluar la situación de las personas con detención preventiva y darles solución. Agregó que la expectativa del Gobierno es que hasta enero los privados con sentencias cumplidas, queden en libertad. "Hay gente que por delitos menores se encuentra años en la cárcel y eso no es justificable", enfatizó. Agregó que durante su recorrido por los penales del país, observó el hacinamiento y condiciones inadecuadas en que viven los detenidos en esos recintos. Adelantó que buscan modificar el Decreto de Indulto y Amnistía para ampliar el beneficio a los privados de libertad.