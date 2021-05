Gobierno admite que faltará oxígeno en una semana y gestiona importación desde Chile

La Paz (ANF). – El oxígeno medicinal faltará en una semana si sigue el crecimiento de casos de Covid-19 en el país, el viceministro Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas, confirmó esa información. El Gobierno anunció que importará ese suministro desde Chile.

A la vez, Terrazas manifestó su preocupación por la situación que atraviesa Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, donde la enfermedad se expandió de forma acelerada. En esta última región, los casos no bajan de las cuatro cifras desde el jueves.

“El oxígeno, a este ritmo del contagio, realmente va a faltar en una semana. En este momento el problema del oxígeno no es tal como se está mostrando, hemos conversado con autoridades de Santa Cruz, el sistema público y la seguridad social está con oxígeno garantizado”, afirmó en contacto con El Deber Radio.

En ese contexto, el ministro de Salud, Jeyson Auza, señaló que se gestiona la llegada de oxígeno medicinal desde Chile y se cerró la exportación de ese insumo por parte de Argentina.

“Por eso estamos tomando los recaudos necesarios para subsanar esta situación”, indicó el ministro.

Auza señaló que esa gestión se realizará a través de la Cancillería, desde que ya se inició los acercamientos con Chile para garantizar el ingreso de este insumo desde ese país.

“Estamos emitiendo notas para realizar gestiones con otros países, se nos está abriendo la posibilidad de traer oxígeno desde Chile y, antes de que falte este medicamento, estamos tomando las medidas de previsión para coadyuvar en los niveles subnacionales”, puntualizó Auza.

La jornada de este viernes, Bolivia registró record de contagios desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020. El Ministerio de Salud confirmó 3.005 nuevos casos. Santa Cruz 1.033, Cochabamba 863, La Paz 358, Oruro 238, Chuquisaca 181, Tarija 175, Potosí 94, Beni 41 y Pando 22. Con estos 3.005 contagios, el total de casos positivos registrados hasta la fecha, desde marzo de 2020, es de 346.070.

Desde pasados días, los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y La Paz, presentaron problemas de oxígeno medicinal para afrontar la tercera ola de contagios de la Covid-19.

En la última semana, de acuerdo con el director del Servicio Departamental de Salud de Cochabamba, Freddy Medrano, el departamento requería una tonelada y media de oxígeno diario (actualmente precisa de tres) y la demanda va en aumento por el ingreso a las UTI de personas menores de 50 años.

Al respecto, Terrazas indicó que regiones como Trinidad o Yacuiba tienen inconvenientes con la provisión del insumo porque sus autoridades locales o departamentales no ratificaron convenios con las empresas que comercializan y distribuyen el compuesto.

Por último, lamentó que Brasil, Argentina, Perú y Paraguay dispusieran prohibir la exportación de oxígeno, hecho que evita que lleguen al país entre 400 y 420 toneladas de ese insumo médico, quedando solo Chile, desde donde el transporte demora entre 15 y 20 días.