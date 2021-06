Gobernación del Beni denuncia supuesta corrupción

El director de Coordinación Municipal de la Gobernación del Beni, Pablo Diez, en conferencia de prensa denunció el lunes supuestos hechos de corrupción en esa repartición durante la gestión de Fanor Amapo.

“La anterior gestión tenía 21 funcionarios, de los cuales nosotros encontramos siete, a los demás no los conocemos, no hemos establecido ni conversación con ellos porque no existen, no se han hecho presente”, manifestó.

Asimismo, encontró deudas de consultorías desde el mes de marzo hasta abril, también deuda por el alquiler del inmueble, desde el mes de enero hasta abril.

Es así que las deudas de consultorías y alquileres suman un monto de 194.861 bolivianos.

También, dijo que Rolando Villarroel tiene fondos en avance sin descargo por un monto de 810.000 bolivianos. No se conoce en qué se invirtieron esos recursos económicos, dónde fueron a parar, agregó.

Díez, informó que se envió la documentación respaldatoria a la Contraloría General del Estado, Secretaría de Administración y Finanzas, Secretaría General, Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.

Expresó su confianza que con esa documentación se activen los procedimientos para establecer responsabilidades de las anteriores autoridades.

No se pudo contactar a autoridades de la gestión de Amapo para conocer su versión al respecto.