Gases lacrimógenos: Añez, Coímbra, Guzmán y Arias declararon y citan a otros 10 exministros

La Paz (ANF).- El Ministerio Público recabó la declaración testifical de la expresidenta Jeanine Añez y de tres exministros de su gabinete, dentro de las investigaciones por el caso gases lacrimógenos, y programó para la siguiente semana la declaración informativa de otras diez exautoridades.

“(Ayer) se ha tomado la declaración informativa a la señora Jeanine Añez en calidad de testigo dentro del proceso investigativo del caso gases, sin embargo, nosotros no vamos a dar detalle de la declaración emitida por la misma por una estrategia del Ministerio Público”, informó el fiscal Alexis Vilela.

Añez está recluida preventivamente en el penal de Miraflores de La Paz por el caso del supuesto “golpe de Estado”, y en ese lugar se le recabó la declaración testifical por la emisión de Decretos Supremos que viabilizaron la compra irregular de gases lacrimógenos, cuando ella era la presidenta transitoria del país.

El fiscal informó que ayer también se tomó la declaración testifical del exministro de Justicia, Álvaro Coímbra, y del exministro de Energías, Rodrigo Guzmán, los cuales están detenidos preventivamente en la cárcel de San Pedro por el caso “golpe de Estado”.

La semana pasada emitió su declaración informativa el exministro de Obras Públicas y actual alcalde de La Paz, Iván Arias, quien en ese momento dijo que la emisión de los decretos no fue para que un ministro se corrompa con la compra de los agentes químicos, haciendo alusión al exministro de Gobierno, Arturo Murillo, principal investigado en dicho proceso.

Según el cronograma de la Fiscalía, otros diez exministros del gabinete de Añez deben declarara, entre el próximo martes, miércoles y jueves. Vilela dijo que la mayoría de estas exautoridades están en el interior del país, por eso se solicitó cooperación a fiscalías departamentales para notificarlos con la citación.

“Tenemos un cronograma en el cual se va a tomar la declaración a diez exministros que habían formado parte del gabinete ministerial quienes vivirían en el interior”, señaló el fiscal.

Con relación a los exministros que salieron del país, el fiscal Vilela dijo que primero se les notificará con las citaciones, en caso de no presentarse, se analizarán los mecanismos para que puedan declarar en el Ministerio Público.

A la fecha, Murillo está detenido en Estados Unidos por cargos de soborno y lavado de dinero seguido por la justicia de ese país, dentro el proceso de compra de los agentes químicos; su situación jurídica se resolverá el próximo 9 de julio. La justicia boliviana lleva adelante los trámites para extraditar a esta exautoridad.

Otro de los principales investigados en el caso gases es el exministro de Defensa, Luis Fernando López, quien estaría en Brasil y autoridades de la Fiscalía tramitan su extradición.

La excanciller Karen Longaric también fue citada a declarar, sin embargo, ella se encuentra en Chile cumpliendo compromisos académicos, retornaría en unos 45 días al país y coadyuvaría con este proceso, según informó su abogada Audalia Zurita. Respecto al exministro de la Presidencia, Yerko Núñez, se desconoce su paradero.