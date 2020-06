Fundación IDEA aclara que no dio ninguna capacitación al Tribunal Supremo Electoral

Tarija, 14 junio (ABI).- El gerente de la Fundación IDEA de Santa Cruz, Pascual Dorado, informó el domingo que no brindaron ningún curso o capacitación al Tribunal Supremo Electoral y que cuando realizan capacitaciones lo hacen con profesionales altamente capacitados e idóneos.



“No hemos tenido ningún acuerdo, ni un acercamiento nada con el Tribunal Electoral de Tarija, ni con el Tribunal Supremo Electoral, nosotros no hemos sido contratados para capacitaciones. Para el Tribunal Supremo Electoral no hicimos ningún acuerdo ni curso”, informó a la ABI.



Agregó que la aclaración nace a raíz de una nota publicada en la que la presidenta del Tribunal Electoral de Tarija, Nataly Vargas, afirmó que los vocales de Tarija abandonaron un curso luego de ver que era dictado por el expresidente del TED, Gustavo Ávila, quien estaría trabajando como consultor externo para el Tribunal Supremo Electoral por parte de la Fundación IDEA.



“Nosotros realizamos capacitaciones, por decirles si un banco o un municipio nos contrata, nosotros contratamos al docente y al docente que contratamos tiene que ser una persona idónea, buen profesional (…), porque nosotros transmitimos también valores”, agregó.



Gustavo Ávila y todos los exvocales electorales de Tarija están siendo imputados por delitos electorales y daño económico al estado por el presunto fraude electoral del pasado año, informó la presidenta del TED de Tarija.