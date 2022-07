Fiscalía pedirá 10 años de cárcel para Juan Pari por el desfalco millonario del Banco Unión

A casi 5 años de la denuncia, la Fiscalía Departamental de La Paz presentó este pasado jueves la acusación formal contra 11 personas, entre ellas Juan Franz Pari. El fiscal Flores justificó tiempo porque es un caso «complejo».

La Paz (ANF).- La Fiscalía Departamental de La Paz pedirá 10 años de cárcel para Juan Franz Pari Mamani, principal acusado por el desfalco millonario al Banco Unión; los implicados fueron acusados por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, favorecimiento al enriquecimiento ilícito y delitos financieros todos previstos en la Ley 004.

“La Fiscalía Especializada Anticorrupción presentó el requerimiento formal de acusación en contra del señor Juan Pari y otras personas por diferentes delitos. Estamos a la espera de que la autoridad jurisdiccional, primero, remita todos los antecedentes del proceso a un tribunal a efectos de que se llevé la audiencia de juicio oral público continuo y Contradictorio. Estamos pidiendo 10 años de privación de libertad”, señaló el fiscal, Eddy Flores.

Este pasado jueves la ANF accedió a la Resolución Acusatoria dónde además de Pari, otras 10 personas fueron acusadas, entre amigos y socios. La afectación al Estado sería de Bs 36,7 millones. La Fiscalía llegó a determinar que el principal acusado Juan Pari Mamani que ejercía funciones como Jefe de Operaciones, en las agencias del Banco Unión en Batalla y Achacachi, manipulaba el sistema informático de la entidad financiera accediendo al sistema sin autorización, simulaba transferencias hacia un cajero automático inexistente desde septiembre de 2016 hasta el 4 de agosto de 2017.

En este contexto, el fiscal Flores aseguró que de acuerdo a los antecedentes que arroja la acusación formal se decidió preventivamente anotar y congelar cuentas bancarias de los acusados con el objetivo de recuperar parte del dinero robado y viendo la responsabilidad de cada uno se iniciará una “acción civil”.

Los acusados son: Juan Franz Pari Mamani acusado por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, favorecimiento al enriquecimiento ilícito, delitos financieros y asociación delictuosa; Luciana Regina C. por los delitos de favorecimiento al enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa; Juan Carlos G. K. y William G. K. acusados por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, favorecimiento al enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa.

Asimismo, Jorge Manuel M. P., Nelson Manuel Q. M., Jorge Eduardo H. B., y Rommel Mateo P. Q. fueron acusados por los delitos de favorecimiento al enriquecimiento, receptación proveniente de delitos de corrupción, legitimación de ganancias ilícitas y asociación delictuosa; Miguel Ángel A. S. por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, favorecimiento al enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa; Pablo Andrés A. Q. por los delitos de favorecimiento al enriquecimiento, obstrucción a la justicia y asociación delictuosa y finalmente, Carlos Eduardo C. F. por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, favorecimiento al enriquecimiento y encubrimiento.

Dentro este proceso los denunciantes son el Banco Unión, el viceministerio de Transparencia dependiente del Ministerio de Justicia, la Procuraduría General del Estado y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

La Fiscalía demoró casi cinco años en presentar la acusación formal en el escandaloso desfalco de Banco Unión. El caso fue denunciado en septiembre de 2017, el fiscal Flores justificó este extenso tiempo porque el caso era «complejo» y muchos involucrados.

«Entenderá usted que el delito es complejo, no se trata solo de una persona son varias personas», sostuvo al ser consultado sobre el tema.