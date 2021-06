Fiscalía no tiene fecha para citar a Camacho y analiza si ampliará investigación contra Mesa

La Paz (ANF).- El Ministerio Público no cuenta con una fecha concreta para citar al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, principal denunciado por el supuesto “golpe de Estado” de 2019 y anunció que analizará si amplia o no la investigación en contra del expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, quien en su declaración testifical se remitió a responder cinco preguntas de un cuestionario de más de 40 interrogantes.

“El señor Camacho ha sido denunciado dentro de la presente causa y se está analizando la posibilidad de su convocatoria”, señaló la fiscal Lupe Zabala. Camacho durante la crisis política de 2019 ejercía la función de presidente del Comité pro Santa Cruz y fue quien lideró las movilizaciones en contra del Gobierno del MAS.

Para la Fiscalía, Camacho figura como denunciado en este proceso, y no se lo citó todavía porque sería parte de una estrategia investigativa, con el fin, primero de recolectar más elementos del caso; una vez se cuente con sustento material y técnico, se llamará a declarar al actual Gobernador de Santa Cruz para que, en calidad de denunciado, establezca la verdad de los hechos ocurridos en 2019.