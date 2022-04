Feminicidios de Valeria y Wilma desatan dolor e indignación, piden máximo castigo

La Paz (ANF). – “Justicia” es el pedido de familiares, amigos y la población que se conmocionó tras los feminicidios de las jóvenes Valeria M. (28) y Wilma F. (39), ambas eran buscadas intensamente desde hace varias semanas, pero la esperanza de encontrarlas con vida se esfumó cuando las autoridades policiales hallaron sus cuerpos inertes, a una la introdujeron de cabeza en una lavadora y mientras que a la segunda víctima la abandonaron en una carretera antigua hacia a la localidad de Coroico.

En las últimas semanas, tras denunciar la desaparición de las jóvenes las autoridades policiales, familiares y amigos de ambas jóvenes se movilizaron para dar con su paradero. En el caso de Valeria que fue reportada como desaparecida el pasado 4 de marzo, la familia contó que la joven y mamá de un niño de cuatro años llegó de Cochabamba a La Paz para celebrar el cumpleaños de su retoño con su expareja y padre de su hijo, José Luis A.

Sin embargo, Valeria a los pocos días de su llegada a la sede de gobierno dejó de comunicarse con su familia, quienes comenzaron a preocuparse. La angustia aumentó cuando recibieron un mensaje con tono de despedida, ahí les decía que había decidido viajar hasta Chile para buscar un mejor futuro. Sus allegados no dieron crédito a los chat debido a que ella no sería capaz de dejar a su pequeño hijo del cual no se separaba nunca.

José Luis, la expareja afirmó a la familia de Valeria que él había ayudado a la joven a irse hasta la frontera con Chile. Esa situación alarmó a la familia que decidió alertar a las autoridades para iniciar las investigaciones.

Esa así que después de más de 25 días de búsqueda, la policía encontró su cuerpo sin vida en una vivienda de la zona Sur en La Paz. El reporte establece que la joven murió por asfixia mecánica.

Valeria es velada en su domicilio en Quillacollo y mañana le darán el último adiós.

Wilma

La familia de Wilma F., tenía la esperanza de encontrar con vida a la joven que hacía un mes había llegado de Londres para visitar a sus seres queridos. Sin embargo, este sábado fue hallada sin vida en el camino antiguo a Coroico, en la comunidad Chuspipata.

Su cuerpo estaba envuelto en una bolsa azul, bomberos y efectivos policiales desplegaron un operativo de rescate. También se secuestro un vehículo de color guindo que aparentemente estaría involucrado en la escena del crimen.

Wilma tenía 39 años y era administradora de empresas, profesión que logró ejercer en Europa. La última vez que fue vista, se dirigía de la casa donde se alojaba en Bajo Llojeta rumbo a la Universidad Católica Boliviana en la zona Sur

La joven desapareció el 22 de marzo, el miércoles 23 su hermano recibió un mensaje desde el teléfono de Wilma. Le decía que no se preocupe, que por motivos laborales debía retornar antes a Inglaterra. Pero, el familiar contó que sus documentos personales seguían en su vivienda y decidió denunciar su desaparición.

Por el caso hay dos aprehendidos, la expareja Wilmer y su actual novio, Álvaro.

Justicia

La familia y amigos de Wilma llegaron hasta la morgue judicial donde pegaron panfletos pidiendo justicia y la máxima pena para el autor del asesinato.

La representante de la organización de víctimas de feminicidio en Bolivia, Michelle Shaw, cuestionó la inacción del gobierno frente a los asesinatos de las mujeres.

“Hasta cuándo van a seguir apagando la vida de mujeres. Wilma es otra víctima de un Estado que no le importa la vida de las mujeres, en vano se los sigue presentando (a los feminicidas) en conferencias de prensa, en vano están en la cárcel, si las cosas no cambian (…). Estos feminicidios son la muestra clara de que aún seguimos en desigualdad y que aún vivimos en un Estado cómplice e indiferente y que lamentablemente seguimos creando machitos que se creen dueños de vidas ajenas”, criticó.

Con los asesinatos de Valeria y Wilma se reportan 23 feminicidios en el país a la fecha. La población a través de las redes sociales pide a las autoridades que endurezcan las condenas contra los feminicidas.