FELCV promueve respuesta inmediata ante imposibilidad de hacer vigilancia continua a víctimas

Agregó que también se tiene la opción de las llamadas telefónicas que pueden hacer las víctimas para que, de igual forma, la atención y asistencia al lugar sea de manera inmediata, especialmente si ya se tiene un caso abierto.

La Paz (ANF).- La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) promueve la respuesta inmediata de su personal en casos de emergencia por violencia, ante la imposibilidad de realizar una vigilancia continua pese a que exista una orden judicial de medidas de protección.

“No solamente la FELCV sino también de la Policía misma puede hacer una acción de manera inmediata de vehículos patrulleros, de acción directa, la asistencia es de forma inmediata”, explicó a ANF Sergio Bustillos, director nacional de la repartición policial.

Afirmó que la “convivencia con la víctima de parte de la Policía es poco factible” por lo que se trabaja con la víctima en lograr los niveles de coordinación adecuados y lo que hace la Policía es verificar los hechos mediante parámetros de intensidad de riesgo.

“Una persona denuncia un caso pero de pronto es permisiva durante un tiempo (con el agresor) y no informa a la Policía; entonces si no tenemos unos niveles de coordinación lo más que se hace es verificar bajo parámetros de intensidad de riesgo”, sostuvo el jefe policial.

Constantemente, en varios hechos de femicidio, se denunció que se trataban de casos abiertos en la FELCV y que incluso contaban con orden judicial de medidas de protección para la víctima y que las mismas no estaban siendo cumplidas.

Según Bustillos, la FELCV realiza una evaluación de cada caso de acuerdo a los parámetros de riesgo que presenten y en los casos con alta posibilidad de riesgo habilitan el “botón de pánico” en el celular de la víctima, que se trata de una aplicación georeferenciada para celular con la que, a simple toque, la Policía se moviliza y acude al lugar donde se encuentre la víctima.

“En el momento de riesgo que considere lo oprime, no necesita hacer llamada ni nada, simplemente oprime el botón y se activa la parte operativa de la FELCV para asistir al lugar. No tenemos muchos casos de activación”, indicó.

Agregó que también se tiene la opción de las llamadas telefónicas que pueden hacer las víctimas para que, de igual forma, la atención y asistencia al lugar sea de manera inmediata, especialmente si ya se tiene un caso abierto.

Recalcó que, aunque es potencialmente conflictivo asistir a todas las personas que tienen una denuncia, no se descuida a ninguna. “Estamos tratando de generar en nuestro personal la cultura de la respuesta, pero la respuesta viene muy aparejada de la información que puede proporcionar la víctima”.