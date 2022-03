Exportaciones bolivianas crecieron en 19,8% en el primer mes del año

La Paz (ABI).- En enero de 2022, las exportaciones bolivianas llegaron a $us 880,3 millones, cifra mayor en $us 145,6 millones a la registrada en similar período de 2021, cuando se alcanzó $us 734,7 millones, que representa un incremento de 19,8%, informó el Instituto Nacional de Estadística (INE), en su boletín Comercio Exterior – Febrero 2022.

Este comportamiento se explica por las variaciones positivas que registraron las actividades económicas de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (4,4%); extracción de Hidrocarburos (23,0%); extracción de minerales (14,4%) e industria manufacturera (22,4%).

Los principales productos que aumentaron en las exportaciones en la primera actividad fueron: Chía en 9,7%; semillas de sésamo(ajonjolí) en 5,4% y bananas en 1,0%.

En el período analizado, las exportaciones de productos procedentes de la extracción de hidrocarburos muestran una recuperación paulatina, que se explica por la venta de gas natural que creció en 23,0%.

Por su parte, el incremento de las exportaciones de productos de la extracción de minerales responde a las variaciones positivas registradas del mineral de zinc en 35,8% y mineral de plomo en 29,5%, en comparación a similar período de 2021.

En enero de 2022, los principales productos de la actividad de industria manufacturera que incrementaron las exportaciones fueron: Estaño metálico en 85,9%; oro metálico en 18,9%; productos derivados de soya en 17,5% respecto al mismo período de 2021.

Cabe destacar que, en enero de 2022, el incremento de las exportaciones en la actividad de la industria manufacturera, también se explica por las exportaciones que corresponden a la urea granulada, cuyo valor llegó a $us 13,1 millones.