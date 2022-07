Exportación de urea, el volumen se dispara y el precio aumenta 18% en dos meses

laRazon.- A mayo de la actual gestión, las ventas del fertilizante alcanzaron los $us 116 millones.

A mayo de este año, el volumen de las exportaciones de la urea boliviana se disparó y alcanzó las 192.512,8 toneladas, mientras que la media del precio de la tonelada se incrementó en 18% en los últimos dos meses, debido a la guerra entre Rusia y Ucrania.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), extraídos por La Razón, las exportaciones del fertilizante que se produce en la Planta de Amoníaco y Urea (PAU) de Bulo Bulo, Cochabamba, llegaron a las 192.512,8 toneladas (t) por un valor de $us 116,1 millones.

En tanto, el promedio del costo de la tonelada de urea boliviana se incrementó en los últimos meses y llegó a $us 632 en mayo y a $us 626 en abril. Mientras que en marzo oscilaba en $us 537,1, según los cálculos realizados por este medio con datos del INE.

No obstante, el monto que se alcanzó en mayo es menor a lo registrado en enero de este año cuando el promedio de la tonelada de urea se comercializaba al exterior en $us 637,8.

Debido al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que se inició el 24 de febrero, los precios de los fertilizantes en el mundo se incrementaron, ya que ambos países son los principales productores de este insumo para la producción agrícola.

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, dijo ayer que debido a la crisis por la pandemia del COVID-19 y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, la demanda del fertilizante en el mundo “está por las nubes” y que se comercializa la tonelada de la urea aproximandamente en $us 1.000, mientras que en el país se vende por debajo de los $us 600.

“Los precios de los fertilizantes están por las nubes, es decir, con precios elevados (…). No nos olvidemos que en el contexto internacional, el precio de la tonelada de urea está bordeando prácticamente los 1.000 dólares, mientras que en el país estamos por debajo de los 600 dólares, lo cual marca una diferencia, no solamente de garantizar este fertilizante que está siendo demandado y que, además, está escaseando en el contexto internacional, (sino) que hay una accesibilidad en cuanto a precio y a disponibilidad”, indicó Molina al canal estatal.

A inicios de 2022, el gobierno del presidente Luis Arce proyectó una producción de 600.000 t del fertilizante de Bulo Bulo. En tanto, en mayo, el presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, calculó un ingreso aproximado de $us 400 millones por la venta de urea hasta finales de este año.

Hasta el quinto mes, Bolivia comercializó el fertilizante a cuatro mercados: Argentina, Brasil, Perú y Uruguay.