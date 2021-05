Experto recomienda una vocería científica oficial para contrarrestar noticias falsas y rumores sobre las vacunas

La Paz (ANF).- Bolivia, al igual que gran parte de los países, encamina el plan de vacunación masiva contra el Covid-19. Sin embargo, en esta semana se verificó que muchos centros para la inmunización no tuvieron la asistencia de gente que se esperaba, y frente a esto un experto recomienda que defina una vocería oficial para informar de manera acertada a la población respecto a la pandemia y los beneficios de la vacuna.

“Cuando una población tiene una voz oficial científica que le aclare e informe, llega a tranquilizarse y tomar mejores decisiones, pero eso no vemos en nuestro medio y desde el comienzo se ha sugerido que el gobierno tenga una voz oficial científica y experta para hablar sobre este tema de la pandemia y evitar que las noticias falsas tengan el poder que tienen”, afirma en entrevista con ANF, Iván Rodrigo Castedo, médico infectólogo y docente universitario.

En los pasados días se encaminó la vacunación contra el coronavirus para personas mayores de 50 años en gran parte de los departamentos del país, sin embargo, la asistencia fue muy poca y muchos trabajadores en salud y sectores de la población pidieron que frente a esto se habiliten las vacunas para poblaciones de 40 años en adelante.

Medios de comunicación informaron que una de las razones por la que ese sector etario no asiste a la inmunización es por la desinformación y noticias falas que circulan en relación a las vacunas, su eficacia e incluso por su país de procedencia.

“Lamentablemente este sector de personas mayores de 50 años han estado siempre informados por periódicos y revistas escritas por expertos y científicos, pero con las redes sociales y el mar de noticias falsas, estas personas asumen que todo lo que les llega es verdadero y no tienen duda. No toman en cuenta que estas noticias y rumores sobre las vacunas incluso las podría estar escribiendo su vecino sin el mínimo conocimiento”, agrega el experto.

El pasado año, cuando comenzaba a expandirse la pandemia en países de Europa, también comenzó a expandirse el rumor de que el dióxido de cloro funcionaba para el consumo humano y prevención del Covid-19. “Pero fue por ejemplo que al salir esta noticia falsa, la voz científica oficial de España informó a la población de forma detallada y contrarrestó estos rumores asegurando que ese producto no funciona y es justamente eso lo que se requiere en Bolivia, una voz científica”, dice Castedo.

Gran parte de los países en este escenario de emergencia sanitaria y en la gestión gubernamental cuentan con voceros específicos que informan de manera técnica y científica sobre un tema en particular para que los medios de comunicación accedan a esa información y la transmitan a la población.

“Porque es necesario que la gente y las autoridades entiendan que las fake news (noticias falsas) tienen un poder de dispersión seis veces mayor a las noticias verdaderas y eso se debe contrarrestar con información científica y técnica desde una voz oficial”, recalca el médico.

Iván Rodrigo Castedo es médico infectólogo, divulgador científico, docente universitario y ex consultor de la Organización Mundial de la Salud (OMS).