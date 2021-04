Experto: “La gente no entiende la gravedad de las variantes del Covid y se dejó de cumplir las medidas de bioseguridad”

La Paz (ANF).- Hace unos días, se confirmó que en Bolivia ya circulan variantes de Covid-19, estas son más agresivas y de contagio más acelerado, según informaron expertos. Sin embargo, el científico Roger Carvajal, manifiesta que aún la población no asume conciencia de la gravedad de dichas variantes y más bien las medidas de bioseguridad no se las está cumpliendo de manera disciplinada.

“Hay un relajamiento muy notorio, que es parte de la inconciencia de la gente, porque quizás se ha cansado de estar tanto tiempo con esta pandemia y por tanto es preocupante que no se alcance a ver la peligrosidad de estas variantes y si llega la siguiente va a ser un desastre”, manifestó el experto en entrevista con ANF.

Fue el ministerio de Salud que confirmó la presencia de la variante británica en Bolivia y desde las direcciones y autoridades departamentales de Salud de Beni y Santa Cruz no se descartó el ingreso también de la variante brasileña, que hoy golpea de manera preocupante al gigante de Sud América y que ya se ha extendido por otros países.

“La gente no está usando ni los barbijos, hace sus actividades casi de manera normal y no está entendiendo que estas variantes son más letales y que el periodo de días desde los primeros síntomas hasta la fase grave es solo de 3 y 4 días y no de diez como en la primera ola”, agrega Carvajal.