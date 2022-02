Experto: el riesgo de contagio de Covid al aire libre es mínimo y la población requiere mejor información

La Paz (ANF).- Van sumando los países que deciden flexibilizar y eliminar las medidas de contención del Covid-19, como la obligatoriedad en el uso del barbijo en espacios abiertos. Un experto asegura que el riesgo de contagio al aire libre es mínimo, por eso la población requiere mayor información al respecto.

Tras una notoria desescalada en los contagios y decesos, hace unos días el Servicio Departamental de Salud de La Paz abrió la posibilidad de suspender el uso obligatorio del barbijo en espacios abiertos. Este planteamiento generó el debate y aún está en análisis en otros departamentos como Chuquisaca.

“Al aire libre el riesgo de contagio es mínimo, pero el riesgo está dentro de los ambientes cerrados. Por eso es importante que se dé una mejor información a la población sobre este tema, porque no usar el barbijo en espacios abiertos y en un tiempo corto no tiene un alto riesgo”, afirmó en entrevista con ANF, Iván Rodrigo Castedo, médico infectólogo y ex consultor de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Dinamarca fue de los primeros países que hace unas semanas decidió suspender las restricciones impuestas para contener el Covid-19, como el uso de mascarillas en exteriores. Hoy, frente a un panorama de descenso de casos y altos índices de vacunación, otras regiones se suman a esta determinación.

Los científicos de diferentes regiones respaldan estas medidas de eliminar la obligación del uso de barbijos en exteriores con los índices de contagios y los avances en la logística de vacunación.

“Es importante que en el caso de Bolivia se entienda que dada aún la baja cifra de vacunación que ronda el 50% no se flexibilicen las demás medidas de bioseguridad. Sería un grave error, pero en relación al uso de barbijo se debe dar información, ya que no hay riesgo si el tiempo de exposición no es largo”, agregó Castedo.