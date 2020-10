Experto alemán destaca las medidas de bioseguridad que el TSE aplicará el 18 de octubre

La Paz (ABI).- El profesor de Virología del Hospital Universitario Charite de Berlín de Alemania, Félix Drexler, destacó las medidas de bioseguridad que aplicará el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en los comicios del 18 de octubre, y pidió a los ciudadanos cumplir con todas las medidas de bioseguridad para evitar un posible contagio de COVID-19.

"Yo creo que el TSE ha hecho todo lo que puede, ha hecho todo lo que es factible, está cumpliendo con velar por la salud de los bolivianos asumiendo todas las medidas de bioseguridad, eso es destacable", dijo el científico a la agencia ABI. Los bolivianos volverán a acudir a las urnas el próximo 18 de octubre para elegir a sus nuevas autoridades nacionales entre siete fuerzas políticas, en medio de una pandemia por el coronavirus que a la fecha se cobró la vida de 8.228 personas. Según lo establecido por el TSE, éste aprobó un protocolo de bioseguridad para esos comicios que contempla siete medidas generales para evitar la propagación del COVID-19, entre ellas, la prohibición de las actividades comerciales en un radio de 100 metros alrededor de los recintos electorales, a fin de evitar aglomeraciones. Asimismo ratificó la ampliación del horario de votación por una hora, es decir, las mesas de sufragio estarán abiertas desde las 08.00 hasta 17.00, para distribuir mejor el flujo de electores a lo largo de la jornada. Además, se dividió a los electores en dos grupos de acuerdo a la terminación numérica de sus cédulas de identidad, es decir el primer grupo con terminación 0, 1, 2, 3 y 4 acudirá a sufragar desde las 08.00 hasta las 12.30 y el segundo grupo (de 5, 6, 7, 8 y 9) irá a votar desde las 12.30 a 17.00. También los jurados electorales serán solamente ciudadanos cuyas edades comprendan entre los 18 hasta los 50 años, tomando en cuenta que las personas de avanza edad corren mayor riesgo ante la nueva enfermedad global, entre otras determinaciones. Drexler lamentó que en Bolivia, no en todas las ciudades, la población se hubiera "relajado" en cuanto a las medidas de bioseguridad, y afirmó que la pandemia por esa enfermedad continúa en todo el mundo. "No deben bajar la guardia, se deben mantener las medidas de bioseguridad, no es un chiste, parece, pero no lo es, deben seguir con el distanciamiento social y el uso de barbijo", finalizó. Desde que comenzó la pandemia se han registrado oficialmente 137.969 casos de COVID-19, de los que 29.929 aún son pacientes con el virus activo en su organismo; 99.812 lograron recuperarse de la enfermedad y 8.228 perdieron la vida.