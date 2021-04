Exministra Pinckert se declara en la clandestinidad y dice que es perseguida por el MAS

La Paz (ANF). – Mediante una carta, la exministra de Medio Ambiente y Aguas, Maria Elva Pinckert se declaró en la clandestinidad y afirmó que se encuentra “a buen recaudo”. Señaló que retornará al país cuando la justicia sea independiente.

A la vez afirmó que es víctima de persecución política por parte del Movimiento Al Socialismo (MAS) y que eso le llevó a solicitar asilo político, aunque no específico a qué Estado lo hizo.

“Por todos estos motivos tomé la decisión de ponerme a buen recaudo en un lugar donde se respeten mis derechos constitucionales y no se ponga en riesgo mi salud ni mi integridad física o psicológica”, explica la exautoridad en una carta.

El anuncio se realizó luego de que el pasado jueves la Fiscalía de La Paz emitiera una orden de aprehensión por no presentarse a declarar, pese a que Pinckert presentó una excusa y pidió una nueva citación.

Pinckert es la segunda autoridad ministerial del gobierno de Jeanine Áñez que procura asilo antes de ser aprehendida por las autoridades, el primero fue el exministro de la Presidencia, Yerko Núñez quien pidió asilo a Brasil. El 12 de marzo la Fiscalía emitió órdenes de aprehensión contra los exministros, Núñez habría salido del país antes de ser capturado.

Por otra parte, la exministra señaló que está dispuesta a presentarse ante la justicia pero indicó que será cuando no esté bajo las órdenes del Gobierno del MAS y los jueces actúen de forma independiente.

“Estoy dispuesta a presentarme ante la justicia boliviana, cuando esta vuelva a ser imparcial y garantice mis derechos fundamentales dentro de un debido proceso. Afirmo esto porque hemos visto con mucho dolor la vulneración de todos los derechos constitucionales y humanos a la que ha sido sometida la ex presidenta constitucional Jeanine Áñez Chávez a quien expresó por este medio mi profunda solidaridad, alzó la voz como el resto de la población que en este momento exige libertad para ella”, dice otra parte de la carta.

El Ministerio Público investiga a la exautoridad por dos casos, el primero es por el supuesto nombramiento irregular de un representante del Ministerio ante la empresa de agua de Sucre, puesto que no cumplió con los requisitos establecidos.

El otro proceso en su contra, por el cual tampoco se presentó a declarar, es la asignación de viáticos para viajes no oficiales, informó el coronel Roberto Cuenca, jefe de la unidad anticorrupción de la Felcc.

Por último, Pinckert en su misiva agradeció a las instituciones y personas que se solidarizaron con la situación a la que fue sometida. Afirma que el Comité Cívico Pro Santa Cruz mostró una firme convicción democrática haciendo público su respaldo hacia ella.