Éxito del Modelo Económico Social se refleja en el PIB per cápita que se sitúa en $us 3.437

La Paz (ABI). – La subida del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita en Bolivia a $us 3.437 “evidencia el éxito del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP)”, destacó este martes el viceministro de Planificación y Coordinación, David Guachalla.

La autoridad indicó que, en el país, el PIB per cápita se triplicó al pasar en 2005 de $us 1.037 a $us 3.578 en 2019; sin embargo, en 2020, a causa de las “malas decisiones del gobierno de facto” este indicador disminuyó a $us 3.160, pero en un año de gestión del presidente Luis Arce, subió a $us 3.437.

“(Esto) videncia el éxito del Modelo Económico (…). Una de las características más importantes de este Modelo Económico es que te permite crecer con justicia social, es un crecimiento inclusivo”, resaltó el viceministro en contacto con RTP.

Señaló que otro de los indicadores que revela la incidencia del MESCP es el de la pobreza extrema que disminuyó de 19% en 2016 a 12,9% en 2019; sin embargo, se aumentó en 2020 a 13,7%, pero volvió a bajar en un solo año de gestión de Arce a 11,1%.

Con el Modelo Económico Social Comunitario Productivo, la economía boliviana “está mostrando una vez más indicadores de solvencia tanto desde el lado económico, como social”, sostuvo Guachalla.

Según un estudio, la Comisión Económica para América Latina (Cepal) proyecta que Bolivia será el país que más reducirá la pobreza extrema en Sudamérica este año, informó el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en junio de este año.

De acuerdo con esta cartera, algunas de las medidas que coadyuvaron en la economía de los bolivianos son el Bono Contra el Hambre, el restablecimiento de la inversión pública, el pago del Re-IVA, el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), el incremento del Salario Mínimo Nacional, entre otros.