Exdirector de Migración fue aprehendido por salida irregular de Murillo y López

La Paz (ABI).- El Ministerio Público aprehendió al exdirector de Migración Marcel Rivas, sindicado de haber facilitado la salida de los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López el 5 de noviembre por la frontera de Puerto Suárez.

"La Fiscalía procedió la aprehensión de Marcel Rivas, quien fungía como director Migración, dependiente del Ministerio de Gobierno, por los tipos penales de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias", afirmó en conferencia de prensa, el fiscal coordinador, Sergio Bustillos. El fiscal refutó las declaraciones de Rivas en sentido de que Murillo y López salieron del país el 5 de noviembre antes de las 14.56, cuando el Ministerio Público hizo público la alerta migratoria contras las exautoridades. El informe de Migración del Brasil establece que ambas exautoridades del gobierno de transición de Jeanine Añez ingresaron a territorio brasileño a las 17.30 de ese día, es decir cuando ya estaba vigente la alerta migratoria. Bustillos denuncio que, en esa fecha, una funcionaria de la Fiscalía se apersonó a Migración para notificar sobre la alerta migratoria, pero tropezó con una serie de obstáculos y demoró al menos 40 minutos para ir por las ventanillas y le reciban el requerimiento Fiscal.

En la investigación se secuestraron documentos que no coinciden con la fecha de renuncia al cargo de Marcel Rivas, a las 15.00 del 5 de noviembre.

El exfuncionario fue notificado por un policía en la calle y luego lo trasladó a dependencias del Ministerio Público de La Paz.