Evo dice que ganará los juicios que la oposición pretende iniciarle por violación de derechos

La Paz (ANF).- El expresidente y líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, dijo que está dispuesto a enfrentar los procesos que la oposición interponga en su contra, porque los ganará todos, tras conocer el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

“Es su derecho (hacer procesos), pero no van a encontrar nada. Sólo van a perder el tiempo. A mí me han procesado desde 1989, les he ganado todos los procesos, y vengan de donde vengan procesos, vamos a seguir ganando”, dijo Morales en una rueda de prensa en Cochabamba”.

En esos términos reaccionó Morales, después que los opositores plantearon que tanto Jeanine Áñez y Evo Morales sean procesados por las violaciones de derechos humanos cometidos entre septiembre y diciembre de 2019, periodo en el que ambos estuvieron al frente del Estado.

“Yo no he encontrado tanto en gobierno de Evo como de Áñez, no he encontrado. Ahora es una interpretación que se hace”, sostuvo el exmandatario al señalar que en el informe no se menciona que en su periodo se hubieran cometido violaciones a los derechos humanos. La exautoridad renunció a la presidencia el 10 de noviembre de 2019 en medio de una profunda crisis política.

Sin embargo, el informe del GIEI por ejemplo concluye en el caso de los ataques en Vila Vila, “funcionarios y autoridades del Estado no solo dejaron de cumplir con su deber de prevenir y sancionar la violación de derechos humanos, sino que fueron más allá, asumiendo un rol de complicidad”.

Asimismo, Morales dijo que hasta el momento de su dimisión no hubo ni un muerto con impacto de bala. “En mi gestión, hasta ese momento, no hubo ni un muerto a bala”.

Por otra parte, el expresidente interpretó que el informe de los expertos independientes demostró que hubo “golpe de Estado”, su deducción es a raíz de que en el informe señalaron que Jeanine Áñez asumió la presidencia sin quórum en el Senado ni en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Manifestó que la mejor prueba de que hubo “golpe” es la falta de quórum en las instancias legislativas y que un militar colocó la banda presidencial a Áñez. “Es la mejor prueba del golpe”, sostuvo.

No obstante, el GIEI señaló que no dilucidó si hubo golpe o fraude electoral, sino que se limitó a establecer la violencia y las violaciones de derechos humanos cometidas en ese periodo.