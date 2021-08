“Este bloqueo es indefinido”. Indígenas de Beni mantienen sus medidas y piden diálogo a las autoridades

La Paz (ANF).- Aproximadamente 500 indígenas de territorios del departamento de Beni cumplen el tercer día de bloqueo del tramo de la carretera San Ignacio – San Borja, en demanda de atención a su sector. En una conferencia de prensa pidieron al gobierno entablar un diálogo y manifestaron que es un bloqueo indefinido.

“Estamos presentes y unidos los pueblos indígenas, porque también merecemos respeto en Bolivia. Y demandamos autonomía indígena y autogobierno, el reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas en el Estado, el derecho a la representación política, el tema tierra y territorio, abrogación de la ley de PLUS en Beni, defensa de los territorios, obras públicas y acceso a servicios básicos, salud y educación”, manifestó Fermín Cayuba, presidente de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB).

Desde el fin de semana, pueblos indígenas de Beni iniciaron una movilización, tras una conmemoración de los 31 años de la Primera Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad, en la comunidad de Puerto San Borja, en demanda de atención a su pliego petitorio por parte de las autoridades nacionales, departamentales y municipales.

Si bien la demanda por su autonomía y movilización surge desde el Territorio Indígena Multiétnico (TIM I) a los aparatos estatales, a medida que avanzaron las horas se fueron sumando sectores como la Subcentral del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), la CPEMB, el Territorio Indígena Mojeño Ignaciano (TIMI), la Central Río Cercado Mamoré, Centro Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO), la Subcentral del Pueblo Indígena Movima (SPIM), la Subcentral de Mujeres Movima (SMIM), la Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL) de Santa Cruz, el Gran Cabildo Indigenal de San Ignacio de Mojos, el Territorio Indígena de la Nación Cavineña y el Territorio Indígena Chimán (TICH).

Desde el lunes iniciaron el bloqueo en la ruta San Ignacio – San Borja. “Ahora la lucha es de todos los pueblos indígenas del Beni. Espero que las autoridades nos atiendan y nos den respuestas claras, es lo que siempre hemos pedido. Ya no mentiras, ni compromisos, sino respuestas claras”, dijo por su parte en la conferencia de prensa, la presidenta de la subcentral del Territorio Indígena Multiétnico (TIM 1), Aurora Limpias Zeballos.

Son cientos de mujeres y varones de diferentes territorios indígenas que mantienen su medida de bloqueos y anuncian que serpa de forma indefinida hasta no llegar a una mesa de diálogo con las autoridades nacionales y regionales.

“No nos vamos a mover de aquí, mientras nuestras autoridades no vengan a atendernos y hacernos escuchar. Estamos cono uno solo, no estamos divididos, somos una sola familia, todas las subcentrales estamos aquí y no nos vamos a ir, mientras no nos escuchen, este bloqueo es indefinido”, agregó Juana Bejarano, presidenta de la subcentral del Territorio Indígena Multiétnico Ignaciano (TIM I).

El voto resolutivo 05/2021 de las organizaciones indígenas de Beni emanado el 9 y 10 de agosto, detalla seis demandas concretas a las autoridades nacionales, departamentales (Beni) y municipales (San Ignacio de Moxos).

Estos requerimientos van desde la consolidación de las autonomías indígenas del TIM I y el Territorio Kabineño, titulación de sus territorios, la incorporación de una comisión técnica en sus pueblos para encaminar el censo, elaboración del Pacto Fiscal y de la nueva Ley de gestión Pública Intercultural, modificación de la Ley de Autonomías y la participación de sus representantes en todas las medidas adoptadas para el cumplimento de estas demandas.