Estatal YPFB Transporte monetiza utilidades por Bs 1.400 millones

Eldeber.com.- La Bolsa Boliviana de Valores (BBV) reportó que el 20 de este mes la Junta General Ordinaria de Accionistas de YPFB Transporte S.A. aprobó por unanimidad la distribución de dividendos de Bs 660,6 millones correspondiente a la distribución de los resultados acumulados del saldo de 2015 y 2016

YPFB Transporte encara un proceso de distribución de dividendos acumulados en gestiones anteriores, una medida que -a decir de analistas- obedece a la necesidad de que su principal accionista, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), pueda contar con liquidez para la importación de combustibles (diésel y gasolina) y para capitalizar a la estatal petrolera en estos tiempos en el que está escaso el financiamiento para proyectos de inversión.

La Bolsa Boliviana de Valores (BBV) en ‘Hechos Relevantes’ reportó que el 20 de este mes la Junta General Ordinaria de Accionistas de YPFB Transporte S.A., instalada con el 98,59% de los accionistas, aprobó por unanimidad la distribución de dividendos de Bs 660,6 millones correspondiente a la distribución de los resultados acumulados del saldo de la gestión 2015 y total gestión 2016, correspondiendo a un dividendo de Bs 38 por acción o su equivalente a $us 5,46 por acción, pagaderos al tipo de cambio de Bs 6,96 por $us 1, a pagarse a partir del 29 de este mes.

La junta también admitió el reparto de dividendos de Bs 278,1 millones correspondiente a la distribución de los resultados acumulados de parte de la gestión 2017, correspondiendo Bs 16 por acción o su equivalente a $us 2,30 por acción, pagaderos al tipo de cambio de Bs 6,96 por $us 1. A pagarse en el mes de agosto.

El reporte bursátil da cuenta de que, al mismo tiempo, se aprobó el pago de dividendos de Bs 278,1 millones correspondiente a los resultados acumulados del saldo de la gestión 2017, retribuyendo Bs 16 por acción o su equivalente a $us 2,30 por acción, pagaderos al tipo de cambio de Bs 6,96 por $us 1, a pagarse en septiembre de 2022.

El último punto del recuento de decisiones de la junta da cuenta de que, paralelamente, se aceptó la repartición de dividendos de Bs 260,7 millones correspondiente a los resultados acumulados de parte de la gestión 2018, correspondiendo a una cuota de Bs 15 por acción o su equivalente a $us 2,16 por acción, pagaderos al tipo de cambio de Bs 6,96 por $us 1, a pagarse en diciembre de la presente gestión.

Con datos de la BBV, el 98,5% de las acciones de YPFB Transporte está en poder de la estatal YPFB, y el restante (1,5%) en manos de Gas Trans Boliviano (GTB), Banco Central de Bolivia (BCB), ocho personas naturales y otros inversores no determinados.

No aplica para importación

A deducir por Álvaro Ríos, exministro de Hidrocarburos, la distribución de dividendos implica la necesidad de sacar recursos de todos lados para que YPFB tenga efectivo para importar.

“Los precios internacionales para la gasolina y el diésel están por las nubes y hay que ir a buscar y comprar con el tiempo debido para evitar el desabastecimiento. Me imagino que los pagos de utilidades tienden a cubrir las elevadas importaciones de combustibles. Es una mezcla explosiva que hace que el Estado requiera muchos recursos y las proyecciones estiman que hasta fin de año vamos a estar entre $us 3.200 y 3.300 millones de importación de combustibles. El Estado tiene que contar con esos recursos en efectivo para comprar el diésel y la gasolina”, afirmó Ríos.

El especialista en finanzas, Jaime Dunn, infiere que cuando una empresa distribuye dividendos es porque no tiene planes de inversión, ya no es rentable o porque los accionistas tienen gastos muy importantes que realizar. “Y parece que en el caso de Yacimientos es este último tema. Al priorizar el pago de dividendos en dólares están dando el mensaje de Yacimientos necesita importar algo y esa importación es claramente el tema de combustibles”, expresó.

En respuesta a las afirmaciones de los analistas, Armin Dorgathen, presidente de YPFB, afirmó que no es cierto que sea para importar combustibles. “Son dividendos que se reparten en las empresas normalmente y que no se distribuían hace varios años. Estamos actualizando”, expresó, al aclarar que ese dinero no tiene forma de llegar a YPFB para importar combustibles y por ello, no aplica.

Con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las importaciones de hidrocarburos superaron a las exportaciones de gas natural. Hasta abril las compras externas de gasolina y diésel llegaron a $us 985,3 millones, mientras que las ventas de hidrocarburos alcanzaron los $us 910,7 millones.

Jugada financiera

Hugo Del Granado, experto en hidrocarburos, cree que es ‘jugada financiera’ para capitalizar y dar liquidez a YPFB en un momento de escasez de financiamiento para inversiones. “Entiendo que han distribuido utilidades para generar un flujo propio a la empresa y así financiar proyectos de expansión de ductos”, mencionó.