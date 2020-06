En casi tres meses, Bolivia realizó más de 32.000 pruebas de Covid-19, pero es uno de los países de la región que menos test hace

Según el portal Statista.com, hasta el 19 de mayo Bolivia procesó 14.803 pruebas de Covid-19, situación que ubica al país en el puesto número 17 de 23 países. Desde el Colegio Médico piden masificar el diagnóstico para que se conozca la situación real del coronavirus en el país.

Santa Cruz (ElDeber.com.bo).- La pandemia avanza más rápido que la capacidad para detectar nuevos infectados. En casi tres meses del coronavirus, el país ha realizado 32.486 pruebas para confirmar o descartar pacientes de Covid-19, lo que lo pone muy por debajo de otros países de la región.

Datos estadísticos publicados por el portal Statista.com muestran que nuestro país está en el fondo en cuanto al testeo de casos. Hasta el 19 de mayo, en todo el territorio nacional se habían realizado 14.803 pruebas de coronavirus y el país ocupaba el puesto 17 de 23 países, por debajo de Paraguay, con 20.124.

Hasta la noche de este miércoles, Bolivia registró 11.638 contagios y 400 muertes por Covid-19. Santa Cruz sigue siendo el epicentro del pandemia, mientras que Pando, Chuquisaca y Tarija son los menos golpeados. Para el Gobierno nacional, las tasas son bajas con relación [c1] [c2] a países vecinos, pero hay quienes señalan que la falta de pruebas se traduce en cifras bajas.

Precisamente esto sucedió con Beni, que hasta el 19 de abril se mantenía sin casos positivos y una semana después registraba 39 afectados. Para entonces, el promedio de casos detectados por día no llegaba ni a la decena debido a que las pruebas eran enviadas a Santa Cruz y los resultados demoraban una semana, además que muchos infectados no eran detectados. No obstante, desde hace una semana, con la implementación de un laboratorio propio, el promedio de pruebas diarias superan las 200 y también ha aumentado significativamente el número de casos detectados.

Los datos

Según el portal Statista.com, Brasil es el país que más pruebas ha hecho desde que la pandemia ingresó a la región. Tiene 735.224 pruebas; seguido por Perú, con 661.132; y Venezuela, con 581.082.

Bolivia está por debajo de sus vecinos: Chile, que realizó 381.011 pruebas; Argentina, que tiene 105.829 tests; y Paraguay, 20.124.

Según la ministra de Salud, Eidy Roca, en Bolivia se han realizado hasta la fecha más de 20.000 pruebas para confirmar o descartar casos. Asimismo, anunció la distribución de reactivos para 70.000 pruebas que llegarán por etapas al país.

[c1]

[c2]