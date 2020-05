En Beni el MAS en 14 años gastó más en canchas y sedes sindicales que en hospitales

La Paz, 27 mayo (ABI).- En 14 años, el Movimiento Al Socialismo (MAS) gastó en el departamento de Beni más recursos económicos para la construcción de canchas, sedes sindicales, mercados y tinglados, que en la edificación y equipamiento de hospitales. Así se observa en la asignación de recursos del programa Evo Cumple y el Presupuesto General del Estado.



A través del Programa Evo Cumple, en nueve años, el MAS en Beni destinó al área de salud escasos 78, 7 millones de bolivianos. No obstante, gastó más de mil millones de bolivianos en la construcción de canchas, mercados, sedes sindicales y otros proyectos que solicitaron las organizaciones sociales afines al masismo.



En julio de 2011, el expresidente Evo Morales lanzó el programa “Bolivia cambia, Evo cumple”, financiado con recursos del Tesoro General de la Nación. Los recursos se canalizaban a través de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), que se encargaba de evaluar los proyectos, la mayoría era aprobada, tan solo unos cuantos fueron devueltos porque “estaban fuera de lugar”.



En nueve años, el departamento de Beni recibió un total de 1.175.478.227 de bolivianos para la ejecución de diferentes proyectos. Gran parte de esos recursos fue destinada a la construcción de canchas deportivas, instalación de tinglados, coliseos, piscinas, mercados, sedes sindicales, y construcción y ampliación de aulas en las unidades educativas.



Solo 84,6 millones de bolivianos fueron destinados para la construcción y ampliación de hospitales, centros y postas de salud en 10 de los 19 municipios que tiene el departamento de Beni, de acuerdo con una revisión a los 5.688 proyectos que financió la UPRE durante los 14 años de gobierno del MAS.



El sector salud tampoco fue prioridad para la Gobernación de Beni, que por cinco años – desde el 2015 hasta noviembre de 2019- fue administrada por Alex Ferrier del MAS, de acuerdo a una revisión del Presupuesto General del Estado, que fue aprobado por ley por la Asamblea Legislativa Plurinacional.



Según la revisión, en cinco años, Ferrier asignó escasos recursos para la construcción y equipamiento de los establecimientos de salud que permitan una atención más efectiva de pacientes en diferentes regiones del departamento de Beni.



En 2015, el presupuesto del departamento de Beni fue de más de 850 millones de bolivianos, de ese monto, Ferrier designó 16.6 millones a equipamiento, refacción y mejoramiento del Materno Infantil y del Hospital Germán Busch. El resto lo destinó para el fortalecimiento y la administración departamental, salarios de los asambleístas, electrificación y producción, entre otros.



Similar panorama se observó en los siguientes años. En 2016, la gobernación beniana tenía un presupuesto total de 559.8 millones de bolivianos, de ellos el gobernador destinó 6.4 millones para el equipamiento y refacción del Hospital Germán Busch, del Banco de sangre, y el mejoramiento del Materno Infantil. En 2017 y 2018 bajó el presupuesto.



En 2019, después de varios años, la gobernación de Beni contempló recursos para la construcción de dos puestos de salud, una en Tacuaral del Mato y otra en San Miguel.



De acuerdo con los reportes, en Beni, donde hasta la fecha se registran más de mil casos positivos de coronavirus, hasta junio de 2019 existían escasas 11 camas en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Frente a ello, el sector salud se declaró en paro indefinido en demanda de ítems, equipamiento, fortalecimiento del Sistema de Salud, participación en la Ley de Cáncer, entre otros.



En un acto, que se realizó el 20 de agosto del mismo año, Evo Morales admitió que su Gobierno no atendió oportunamente la demanda de ítems en esa región del país. También aprovechó para afirmar que “es sospechoso” que el paro de los médicos coincida con el paro convocado por el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE) en defensa del 21F.



Morales, pese a reconocer la falta de asignación de recursos al área de salud en Beni, en 2019 cuando envió a la Asamblea Legislativa el Presupuesto General del Estado Gestión 2020 no fijó un presupuesto para equipar ni construir hospitales en la región beniana. A ese departamento asignó un presupuesto total de 645.410.665 bolivianos, de ese dinero destinó a la partida Desarrollo de Salud 292.926.075 bolivianos, que son para temas administrativos y ejecución de programas.



La Asamblea Legislativa, donde el MAS tiene más de dos tercios, no realizó ninguna observación y la remitió sin mucho trámite al Ejecutivo para su promulgación.