En 102 días menos de 300 mil personas recibieron dosis completas de vacuna contra Covid-19

La Paz (ANF).- Según el reporte que se tiene del Ministerio de Salud, hasta el 9 de mayo, un total de 998.818 dosis fueron aplicadas en todo el país, es decir, 734.162 personas recibieron la primera dosis y solo 264.656 fueron inmunizadas con la segunda dosis.

Al respecto, el analista y consultor político, José Rafael Vilar, explicó que al país llegaron 1.250.430 dosis de distintas industrias farmacéuticas; de las cuales restarían 266.612 para ser aplicadas, que deben ser distribuidas entre la primera y segunda aplicación.

“Al país llegaron un total de 1.265.430 dosis de vacuna, de los cuales ya fueron usadas más de 900 mil y solo quedan 266.612. La primera dosis se está aplicando cada vez menos por la falta de vacunas, se sigue acumulando más dosis para la segunda inoculación”, precisó el experto a la ANF.

Ayer no se difundió el reporte de parte del Ministerio de Salud sobre la vacunación realizada que actualice el dato y en algunas regiones se tuvo que suspender la misma por falta de dosis. La cantidad de personas que faltarían por recibir la segunda dosis asciende a 469.506 hasta el 9 de mayo.

El 29 de enero comenzó la campaña de vacunación contra el Covid-19, día antes llegó un lote de 20.000 dosis de la vacuna Sputnik V desde Rusia; médicos, enfermeras y el personal de salud fueron los primeros en ser inmunizados.

El eje troncal del país tiene la mayor cantidad de personas que recibieron las vacunas, por ejemplo: en La Paz 182.631 recibieron la primera dosis, 53.971 la segunda dosis; en Santa Cruz 169.318 la primera dosis, 70.531 la segunda dosis y en Cochabamba 132.634 con la primera dosis, 54.270 con la segunda dosis.

Mientras que en el resto de los departamentos la cantidad de dosis usadas es menor, en función de la población que tienen, en relación a la del eje troncal. Chuquisaca inmunizó a 55.661 con la primera dosis y 18.405 con la segunda, Beni 48.160 primera dosis y 12.857 segunda; mientras que Pando es la región donde se inmunizó a una cantidad menor de personas.

En ese contexto, Vilar, señaló que la baja cantidad de inoculación se debe a tres factores: falta de vacunas en el país, poca información sobre la vacunación y la falta de conciencia por parte de la población que no está acudiendo a los centros de salud para recibir el antiviral.

Asimismo, según el análisis que realizó sobre el comportamiento de la vacunación, identificó que hasta abril el promedio de dosis aplicadas era alta, llegando hasta 43.320 nuevas dosis por día, pero esta cifra fue bajando en las últimas semanas debido a la falta del las dosis necesarias, en algunas regiones del país.

Con base a la información oficial de parte del Gobierno, la población que accederá a la vacunación es de 7.167.789 y se requiere un total de 14.335.578 dosis para inmunizar con la primera y segunda aplicación, que es la cantidad que el Gobierno debe adquirir.

Hoy llegará al país un nuevo lote de vacunas (334.000) desde China, de la farmacéutica Sinopharm, según detalló el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, mediante una publicación en twitter, con las que se pretende reanudar la vacunación en los lugares donde no hay suficientes dosis para ambas aplicaciones.

En la región

Haciendo una comparación con los países de Latinoamérica, Bolivia tiene un promedio de 8.4 vacunados de cada 100 habitantes, mientras que Chile tiene un 44.7% por cada 100 y Uruguay tiene el 35,5%, los índices más altos de la región, según la información del portal Our World in Data. En tanto, Brasil tiene un 22% por cada 100, Argentina 20% y Mexico 16%, el experto indicó que los índices de inmunizados en Latinoamérica es baja, por lo tanto el país no está entre los últimos ni los primero países para aplicar la vacuna anticovid.

“En Bolivia ha tenido una fluctuación de vacunas interesante. El último dato que tiene la universidad Jhon Hopkins, Bolivia tiene un promedio de 8.4% de vacunados por cada 100 habitantes. Entonces, haciendo una comparación con los países de la región no quiere decir que estamos entre los últimos, ni entre los primeros países para aplicar la vacunación”, puntualizó el experto.

Recomendación

Por último, Vilar consideró que el Gobierno debe garantizar la llegada de vacunas al país para completar las dosis para la segunda aplicación. Posteriormente debe trabajar en una masiva campaña de información para que la población pueda asistir a los puntos de vacunación.

Además señaló que la otra forma es poner incentivos para que la gente acuda a los centros de vacunación, tal como pasa en el municipio de Riberalta en el Beni, donde se entregan productos de cortesía a la población que llega a los puntos designados.

“En primer lugar debe existir una gran campaña de concienciación a la población y eso debe hacerlo el Estado y los Sedes, pero también tiene que participar la sociedad civil y los medios de comunicación”, agregó.