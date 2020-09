Elecciones de Bolivia fueron autorizadas en 25 países, entre ellos Argentina y EEUU

COMICIOS. El reporte, que no precisa qué países aún no autorizaron los comicios, señala que “embajadas y consulados de Bolivia continúan con las gestiones” para lograr la autorización de los 30 países donde se tiene previsto el desarrollo de los comicios.

La Paz (ABI).- La Cancillería informó, mediante un comunicado, que 25 países -entre los que se encuentran Argentina y Estados Unidos- autorizaron la realización de las elecciones generales del 18 de octubre en sus respectivos territorios.



El reporte, que no precisa qué países aún no autorizaron los comicios, señala que “embajadas y consulados de Bolivia continúan con las gestiones” para lograr la autorización de los 30 países donde se tiene previsto el desarrollo de los comicios.



“Hasta el momento 25 países han autorizado, entre los que están España, Estados Unidos, Argentina y Brasil”, señala el escrito.



Asimismo, se informa que la confirmación de los recintos electorales dependerá de las autoridades de los distritos municipales, provinciales o comunales en los que se tiene previsto instalar las mesas electorales para que, en el marco de sus competencias y en el actual contexto de la crisis sanitaria, consideren autorizar el establecimiento de las mismas.



“Debemos aguardar que cada uno de estos países y, en el caso de los estados federales y las provincias, nos den la autorización correspondiente para llevar adelante el proceso electoral”, afirmó más temprano el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero.



El martes, la canciller Karen Longaric informó que, además de Argentina y Estados Unidos, Chile, Ecuador, Egipto, Italia y Suiza, aún no habían respondido a la solicitud de Bolivia.



El 15 de septiembre, el TSE habilitó a 7.332.925 ciudadanos para los comicios de octubre, de los que 301.631 se encuentran en el extranjero y esto representa un 4,11% respecto del padrón electoral.



Del total de registrados en el exterior, 142.568 están en Argentina y 11.156 en Estados Unidos.