El TSE aguarda que los 30 países autoricen el operativo electoral de Bolivia

La Paz (ABI).- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aguarda que los 30 países, donde hay residentes bolivianos, autoricen el operativo electoral para celebrar los comicios generales en sus territorios. Empero, aclaró que los países son los que definen las posibilidades de realizar el proceso electoral, ante la emergencia sanitaria por el coronavirus.



“Estamos trabajando para poder tener esa votación en todos los países y por supuesto debemos aguardar que cada uno de estos países y en el caso de los estados federales y las provincias nos den la autorización correspondiente para llevar adelante el proceso electoral”, afirmó el presidente del Órgano Electoral, Salvador Romero.



La autoridad dio a conocer la información antes del acto realizado por el TSE para presentar el material de capacitación electoral.



No obstante, Romero aclaró que los países son los que definen las posibilidades de llevar adelante el proceso eleccionario boliviano en sus territorios.



“Esta no es una decisión que es exclusiva para Bolivia, somos huéspedes de los países que definen las condiciones, las posibilidades de llevar adelante la jornada electoral boliviana”, explicó Romero.



En esa línea, expresó su confianza de que en el transcurso de los próximos días se tenga la confirmación de todos los países, donde está prevista realizar el voto en el exterior.



Ante esto, Romero aseguró que el TSE mantiene su compromiso para que los residentes bolivianos voten en los 30 países, donde se prevé que se efectuarán los comicios el 18 de octubre de este año.



El martes, la canciller Karen Longaric, informó que las restricciones sanitarias por el COVID-19 impiden que las elecciones se lleven a cabo en el Estado de Virginia, en Estados Unidos (EEUU), y en la provincia de Santa Fe, Argentina.



Longaric explicó que son lugares donde aún se prevé que habrá un alto índice de contagios, y que se pese a ello, Bolivia espera la confirmación por parte de las respectivas autoridades.



La Canciller explicó de todas esas naciones, 22 ya han autorizado la realización de los comicios y del resto aún se esperan las respectivas confirmaciones.



“Ocho países aún no nos han hecho conocer desde sus gobiernos centrales ninguna información, entre ellos, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Egipto, Estados Unidos, Italia y Suiza, serían los países que faltan que nos confirmen”, precisó Longaric



El 15 de septiembre, el TSE habilitó a 7.332.925 electores para los comicios nacionales del 18 de octubre, lo que representa un “modesto crecimiento” del 0,24% (17.561 nuevos votantes), respecto a los comicios de 2019.



De acuerdo con el informe del TSE, de los 7.332.925 electores habilitados para los comicios de octubre, 301.631 se encuentran en el extranjero, lo que representa el 4,11%. En 2019, el 4,6% de los ciudadanos habilitados residía fuera del país.



Del total de registrados en el exterior, 142.568 están en Argentina y 11.156 en Estados Unidos.