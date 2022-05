El INE descarta cualquier ‘precenso’, dice que es ilegal y técnicamente no recomendable

La Paz (LA RAZON).- El director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Humberto Arandia, descartó la posibilidad de realizar un precenso, como pretenden varias alcaldías, entre ellas la de La Paz y de El Alto. Dijo que no existe capacidad financiera ni técnica, además de no estar contemplado en la Constitución Política del Estado, menos en los estándares internacionales.

“Lamentablemente, es un desconocimiento de la Constitución, como de la parte técnica. Los invito a los alcaldes que están politizando este tema a leer la Constitución y tengan mucho cuidado al cumplimento de la misma porque ninguna alcaldía o gobernación posee atribución alguna para poder realizar actividad censal oficial alguna cualquier actividad censal sea esta un precenso o seminarios en torno al censo; es otra vulneración clara y directa a la Constitución”, dijo el funcionario en declaraciones a La Razón Radio.

Explicó que un precenso es inviable desde un punto de vista técnico y financiero, toda vez que el INE no cuenta con un presupuesto legal para llevar adelante desde la concepción que están manejando equivocadamente los técnicos de las alcaldías.

Además, Arandia dijo que el precenso “no es una actividad contemplada” en los estándares internacionales.

Desde el punto de vista técnico, una prueba de campo precensal no es otra cosa que el análisis de las características del operativo de campo y los instrumentos que van a ser llevados adelante el día del Censo. “Eso es lo que se conoce precenso”, explicó.

“Existe un problema conceptual o desconocimiento técnico absoluto, pero entendiendo que es lo que busca el imaginario político de la Alcaldía de La Paz, que es poder tener un recuento previo de la población, no existe la capacidad financiera ni técnica porque no está contemplado en un estándar internacional”, insistió Arandia.

En ese contexto recordó que un censo se realiza en un día específico para tener la radiografía a esa fecha.

“Si realizamos un precenso, puede existir diferencia de cifras que lo único que lleguen a hace es confundir y denotar diferencias que no puedan ser técnicamente explicables ni lógicas”, sostuvo.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) se encuentra en plena etapa de preparación del Censo de Población y Vivienda, fijado para el miércoles 16 de noviembre de este año.

Arandia recordó que el INE cumple las etapas iniciales del evento “más titánico de la historia” del país, cuya actividad más importante será la actualización cartográfica y estadística, cuya consolidación está prevista para finales de julio.

Recordó que el Censo tendrá un presupuesto de $us 68 millones, de los cuales $us 40 millones serán crédito de Fonplata y $us 26,7 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), además de los $us 1,6 millones del Tesoro General del Estado.