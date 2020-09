El Gobierno pide una participación más activa del TSE para frenar la violencia en la campaña

VIOLENCIA.- Al respecto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) precisó que en dichos hechos se registraron dos agresiones a periodistas.

La Paz (ABI).- El Gobierno pidió, este martes, una participación más activa del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para frenar los hechos de violencia y confrontación, registrados en los últimos días durante las actividades proselitistas realizadas por las organizaciones políticas en carrera electoral.



“El Gobierno no interfiere en las labores de otro órgano del Estado, pero espera acciones más claras convocando a los líderes de las organizaciones políticas, sus delegados y a su militancia a ser parte de una fiesta democrática y no de una confrontación”, afirmó el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría.



La reacción se registra luego de que el Órgano Electoral expresó, el lunes, su profunda preocupación por los incidentes y hechos de violencia ocurridos en distintas regiones entre militantes de partidos contrarios, entre grupos de ciudadanos y seguidores de las distintas candidaturas, incluso, con trabajadores de los medios de comunicación, que afectan el desarrollo de la recta final de la campaña con miras a los comicios.



Ante esto, el TSE exhortó a las fuerzas políticas, los candidatos, dirigentes, activistas y a la ciudadanía a conservar el tono pacífico, incluso festivo, de las actividades proselitistas en el país y censurar con firmeza los desbordes de violencia, la exacerbación de los antagonismos y la profundización de la polarización.



Entre el 6 de septiembre hasta la fecha, se contabilizaron al menos nueve hechos de violencia, difundidos en redes sociales, en contra de las organizaciones políticas Comunidad Ciudadana (CC), Creemos el Frente Para la Victoria (FPV) y el MAS en las ciudades de Potosí, Sucre, La Paz, El Alto, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, según informó del periódico Bolivia.



Al respecto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) precisó que en dichos hechos se registraron dos agresiones a periodistas.



En los últimos días, se suscitaron hechos de violencia contra las casas de campaña y los militantes de Creemos, CC, FPV y el MAS en las ciudades de Sucre, La Paz, El Alto, Potosí, Santa Cruz, Oruro y Cochabamba.



En ese sentido, Santamaría señaló que los miembros de la Policía están atentos para evitar cualquier acto de violencia y agresiones entre los partidos políticos.



“Exhortar a las organizaciones políticas y a los candidatos a convocar a su militancia a vivir una fiesta democrática, debido a que se ganará el proceso eleccionario con votos y no con balas, piedras, palos y agresiones; tenemos que tener la tolerancia suficiente”, expresó la autoridad.



El Viceministro ratificó que en estos hechos están involucrados varios partidos, pero dentro del MAS existen graves problemas que son un amenaza para algunas poblaciones, situadas en Santa Cruz.



“El Gobierno hace votos por jugar con reglas democráticas y apostar por las ideas e intervendrá cuando sea necesario, para precautelar la salud y la seguridad de la población”, manifestó Santamaría.



El domingo, la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), la Unión Europea (UE) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomendaron mantener un espíritu de pacificación para evitar la violencia en esta etapa electoral.