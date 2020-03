El Banco Mercantil Santa Cruz implementa diferentes medidas para precautelar la salud de los bolivianos

El BMSC brinda a sus clientes múltiples alternativas para realizar sus transacciones financieras desde casa.

Bolivia, marzo de 2020.- Con el objetivo de precautelar la salud de sus clientes y funcionarios, el Banco Mercantil Santa Cruz implementó una serie de medidas a nivel nacional. Estas buscan cubrir las necesidades financieras de sus usuarios y sobre todo contribuir a que las familias bolivianas se queden en casa en este periodo de cuarentena para hacer frente al COVID-19.

Entre las medidas que esta asumiendo la entidad financiera se encuentra la postergación del pago de créditos bancarios hasta el junio del presente año. De acuerdo a la entidad financiera, los montos de abril y mayo serán prorrateados entre los años restantes para que el impacto al cliente sea el menor. La medida se aplica automáticamente a todos los clientes que tienen sus créditos vigentes al 29 de febrero, los clientes no necesitan apersonarse al banco.

Esta disposición aplica a todos los tipos de créditos que ofrece el Banco Mercantil Santa Cruz incluso Tarjetas de Crédito.

“Como Banco Mercantil Santa Cruz nos sumamos a la lucha contra el COVID-19, en estos momentos estar unidos y apoyarnos es lo más importante, por eso decidimos postergar el pago de los créditos de nuestros clientes hasta junio, para que puedan estar más tranquilos y puedan enfocarse en lo que realmente importa; su salud y familia. Como Banco Mercantil Santa Cruz siempre estaremos ahí para ayudarlos y acompañarlos en lo que sea necesario, de esta salimos unidos”, afirmó el Gerente Nacional de Marketing y Planificación del Banco Mercantil Santa Cruz, Mauricio Porro.

La entidad financiera también realizó la ampliación del monto límite de retiro de dinero en efectivo en cajeros automáticos hasta $us 550 a nivel nacional. Así mismo, amplió el monto límite diario permitido para compras con la tarjeta de débito hasta $us 550 o su equivalente en bolivianos, para que las familias puedan abastecerse con tranquilidad al momento de realizar sus compras, promoviendo siempre que dentro de lo posible hagan sus pedidos desde casa.

Así mismo, el Banco Mercantil Santa Cruz puso a disposición del público su Central de Consultas para que los usuarios puedan habilitar su Banca Móvil y Banca por Internet con una sola llamada, de esta manera podrán realizar diferentes transacciones, desde transferencias de fondos a otras cuentas o celulares, realizar pagos de servicios o consultar saldos, entre otros.

A través de la página web del Banco Mercantil Santa Cruz, también se tienen habilitadas las opciones para abrir cuentas y/o solicitar créditos de manera online. Completando de esta manera el abanico de posibilidades y servicios que se pueden hacer a través de canales alternativos, desde la comodidad y tranquilidad de casa.

“Nuestra Banca Digital 24/7 cuenta con múltiples funcionalidades que permitirán al usuario realizar todas las operaciones financieras que necesite, desde transferencias de fondos, hasta la apertura de cuentas de ahorro e incluso la tramitación para créditos bancarios, entre otros. Pedimos a toda la población utilizar estos canales para realizar las operaciones bancarias que necesiten, no salgan de casa a menos que sea realmente necesario”, agregó el ejecutivo.

Actualmente el Banco Mercantil Santa Cruz esta atendiendo al público en 24 agencias distribuidas en todo el país, en ellas se encuentra personal capacitado que cumple con todas las normativas y regulaciones establecidas para precautelar la salud y bienestar tanto de los clientes como de los trabajadores. El horario de atención es de lunes a viernes de 08:00 am a 12:00pm.

Todas las agencias cuentan con alcohol en gel a disposición de los clientes, cumplen diariamente un protocolo de limpieza a profundidad en las instalaciones, garantizando la desinfección del establecimiento, sobre todo las zonas de alto contacto.

El Banco Mercantil Santa Cruz cuenta con la red de cajeros más extensa a nivel nacional, a través de ellos los clientes podrán realizar retiro de dinero en efectivo, entre otras operaciones.

De esta manera el Banco Mercantil Santa Cruz ratifica su compromiso con el país y con todos los bolivianos.

Acerca del Banco Mercantil Santa Cruz:

Actualmente, el Mercantil Santa Cruz cuenta con $us. 5.425 millones de activos, tiene más de 430 cajeros automáticos en todo el país, los depósitos del público son de más de $us. 4.508 millones, la cartera de préstamos es de más de $us 3.711 millones, tiene más de 769 mil clientes activos y un patrimonio de más de $us. 310 millones, consolidándose como el banco más grande del país.