Educación afirma que no será obligatorio aplicar contenidos actualizados de la malla curricular y ratifica oferta de 16.000 horas

La Paz (ABI). – El Ministerio de Educación propuso a la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) que la aplicación de los contenidos actualizados de la malla curricular no sea obligatoria, sino progresiva, y ratificó su oferta de 16.000 horas para avanza en cubrir el déficit histórico.

Las propuestas fueron expuestas por el ministro de Educación, Edgar Pary, a la dirigencia de la CTEUB durante la reunión que se realizó la noche de este lunes y por más de una hora en un hotel céntrico de la ciudad de La Paz.

De acuerdo con Pary, la dirigencia de la CTEUB pidió que se declare un cuarto intermedio en el encuentro para que sea considerada en un ampliado de la organización.

Patricio Molina, dirigente del magisterio urbano nacional, adelantó, por su lado, que la propuesta del Ministerio será considerada este martes en un ampliado.

Ambas propuestas fueron planteadas luego de que el ministro de Educación se reuniera con los dirigentes de los distintos sectores agremiados a la Central Obrera Boliviana (COB) en la subcomisión de Educación, instancia conformada entre el Ejecutivo nacional y el ente matriz de los trabajadores.

“Ellos (en la subcomisión de Educación) han ratificado las 16.000 horas que hemos asignado para cubrir el déficit histórico: 8.000 para el Magisterio Rural y 8.000 para el Magisterio Urbano. También ha quedado refrendado que no se discute”, indicó Pary en conferencia de prensa.

Con relación a los contenidos actualizados de la malla curricular, la autoridad indicó que, si bien la dirigencia de la CTEUB pedía que se suspenda su aplicación, en la reunión se acordó que “no sean obligatorios”.

“Obviamente con ello no estamos diciendo que no estamos implementando, sino que vamos a implementar conforme a los contextos educativos y para ello nosotros nos estamos comprometiendo a emitir algunas circulares de aclaración para que no tengamos problemas”, explicó.

En la cita con la COB, también se ratificó la decisión de que el tema presupuestario para Educación se considere en el Congreso de 2024, proceso que está en marcha y que se efectuará el mes de abril del próximo año. Su convocatoria se emitirá el 1 de mayo.

El ministro expresó su confianza en que estas propuestas sean consideradas y se reinstale nuevamente el diálogo para aplicarlas.

En ese contexto, Pary consideró innecesario que las medidas de presión, como las marchas de protesta que este lunes se volvieron a registrar en la ciudad de La Paz, continúen y que solo se perjudique a los estudiantes.

“No se trata de que a mayor presión mayor respuesta, nosotros estamos respondiendo a los maestros del sector urbano y rural”, enfatizó el ministro.

Los maestros urbanos iniciaron en marzo sus protestas y si bien objetaron la actualización de algunos contenidos de la malla curricular, esto no fue parte de su pliego de más de 200 puntos que presentó al Ministerio de Educación, en un principio, y como base de negociación.