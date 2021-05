Educación aclara que habrá descanso pedagógico y horario de invierno en esta gestión

La Paz (ANF). – El viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma, informó este jueves que habrá un descanso pedagógico durante esta gestión. También señaló que se establecerá horario de invierno.

“En la Resolución 001/2021 se establece el descanso pedagógico. Dependerá de la situación climática, principalmente en La Paz Oruro y Potosí registran un intenso frío”, dijo Puma.

El viceministro señaló que, en los nueve departamentos, en áreas rurales están pasando clases presenciales; en las áreas urbanas y periurbanas están pasando clases semipresenciales y solamente en áreas de mayor concentración son clases a distancia.

“Vamos a aplicar el horario de invierno también cuando corresponda”, afirmó.

Las declaraciones de Puma, surgen luego de que la Dirección Departamental de Educación de La Paz señaló que al no haberse cumplido la nivelación que estaba prevista, se evalúa suspender las vacaciones que estaban previstas desde junio.

“Por lo menos el 25% en unidades educativas no ha podido cumplir las labores que habíamos planificado para el primer trimestre no hemos podido concluir. Posiblemente en junio y julio no tengamos el receso educativo, siendo que hay una necesidad de seguir trabajando”, señaló Carmelo López, director departamental de Educación.