Dos exministros de Jeanine Añez declararon por casos Fundempresa y FMI

La Paz (ANF).- Oscar Ortiz y José Luis Parada, exministros de Economía del gobierno transitorio de Jeanine Añez, declararon este lunes ante el Ministerio Público, en el marco de la proposición acusatoria para juicio de responsabilidades por la contratación sin aval legislativo de un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el caso de Parada, y la ampliación del contrato con Fundempresa, con relación a Ortiz.

El primero en declarar fue Ortiz, quien en horas de la mañana se presentó en la Fiscalía para comparecer como testigo. Dijo que no tiene vinculación en ninguna irregularidad, por lo que está presto a coadyuvar con las investigaciones.

Mencionó que él no firmó el Decreto Supremo 4356 para extender la ampliación, por el lapso de 15 años, de la concesión del Registro de Comercio a Fundempresa. También refirió que no comprende lo que se busca con este caso, ya que el mismo presidente Luis Arce Catacora ya abrogó dicha norma.

“Hay que aclarar que esta es una ampliación que quedó sin efecto, porque el mismo gobierno del presidente Arce abrogó el Decreto que se había aprobado, incluso posteriormente a mi salida del gobierno de la expresidenta Añez”, manifestó.

Ortiz ocupó el cargo de Ministro de Desarrollo Productivo desde el 8 de mayo al 6 de julio de 2020. Luego el 7 de junio, fue designado como Ministro de Economía hasta septiembre de ese año.

En este caso, la proposición acusatoria pesa en contra de la exmandataria Añez, los exministros de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Adhemar Guzmán y Abel Martínez, quienes fueron involucrados en los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, conducta antieconómica y uso indebido de influencias.

Luego, en horas de la tarde, fue el turno de Parada, quien se presentó a declarar en el Ministerio Público por el tema de la autorización, sin el consentimiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional, del crédito del FMI.

“Se ha aclarado muchas cocas. El marco legal que hemos presentado no violenta absolutamente ninguna norma, con respecto a los recursos que corresponden a este juicio del FMI y vamos a continuar cuantas veces nos llamen para ir aclarando la situación, porque creo hay errores de conceptos básicos con relación a cómo se viene planteando el tema”, refirió Parada.

Dijo que fue citado en calidad de testigo y en su declaración informativa proporcionó información completa, con documentos y respaldos en referencia al caso. También expresó su predisposición de coadyuvar con la investigación.

Parada estuvo al frente del Ministerio de Economía desde noviembre de 2019 a julio de 2020.

El préstamo fue dispuesto a través del Decreto Supremo N° 4277 de 2020, por el cual se dispuso la transferencia de los recursos a través del Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) y en consecuencia se hizo efectivo el crédito de Bs 2.244.356.358,48 ante el FMI, generando desde el mes de abril un daño patrimonial al Estado.

En este caso, también están involucrados la expresidenta Añez y el expresidente del Banco Central de Bolivia, Guillermo Aponte.

Las dos proposiciones acusatorias fueron impulsadas por el ministro de Justicia, Iván Lima, y su tratamiento se encuentra en la Fiscalía General del Estado, en fase de acumulación de antecedentes.