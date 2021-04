¿Dónde están las vacunas?, Gobierno responsabiliza a los Sedes por “falta de dosis” contra el Covid-19

La Paz (ANF). – En el primer día de vacunación masiva contra el coronavirus (Covid-19), los centros de salud se vieron obligados a modificar y postergar sus cronogramas de inmunización por la falta de dosis y ante ese problema, el Gobierno responsabilizó a los Servicios Departamentales de Salud (Sedes) por la escasez de las vacunas.

El ministro de Salud, Jeyson Auza, negó que falten vacunas para continuar con la segunda fase de vacunación, que es la inmunización a los adultos mayores y personas con enfermedades de base. Señaló que se detectaron “algunas debilidades” en el primer día de vacunación masiva y por eso decidieron apoyar el proceso a nivel nacional.

“Ante todas las manifestaciones que hemos recibido, queremos desvirtuar de manera categórica la falta de vacunas para continuar con esta segunda fase de vacunación. Nosotros habiendo detectado algunas debilidades en el proceso de vacunación en los Sedes, vamos a acompañar y junto al personal del Ministerio (…) vamos a poyar este proceso de inmunización en cada uno de los departamentos”, dijo

Auza explicó que Santa Cruz recibió 233.998 dosis, pero aplicó 81.802, es decir el 35%, mientras que La Paz 218.282 y ejecutó solo el 34%, Cochabamba con 148.555 ejecutó el 47%.

“No queremos pensar que se haya (dado) una manipulación política de los datos”, agregó a tiempo de señalar que Bolivia tiene “la cantidad suficiente” para continuar con la inmunización.

Agregó que más del 60% de las dosis están en los Sedes. “Existe más del 66% de vacunas que están en cada uno de los Sedes y pueden ser utilizados para la siguiente fase del proceso de inmunización”, dijo en rueda de prensa.

Remarcó que la vacunación masiva debería haber iniciado con los adultos mayores y personas con patologías de base de acuerdo a las micro planificaciones de los Sedes, ya que, según el Ministro ellos se encargaron de la macro planificación. “No se puede manifestar que no existen vacunas, no se sustenta en la verdad”, indicó.

Afirmó que hasta septiembre se pretender inmunizar a 15 millones de personas.

El viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas, dijo que no entienden el por qué los Sedes argumentan “falta de dosis”, cuando aseguró que los Sedes, sobre todo en La Paz y Santa Cruz, tiene más del 50% de las primeras dosis para inmunizar a la población. Agregó que pedirán una explicación para conocer las razones de las dificultades que se presentaron en el primera jornada de inmunización masiva.

“Si necesidad de politizar, nosotros vamos hacer la coordinación de la consulta a ellos (Sedes), de por qué pasa estos vacíos, por qué de estas brechas de desabastecimiento, serán ¿cálculos errados, mala distribución, mala programación?, pero tienen más del 50% de las primeras dosis para aplicar estos dos grandes departamentos, así que tienen un colchón suficiente”, señaló.

Terrazas admitió que las dosis anticovid que hay en el país, más de 900 mil, no cubren el objetivo. Sin embargo, explicó que tanto en La Paz como en Santa Cruz no ejecutaron al 100% las vacunas (para la primera dosis) que se distribuyeron, agregó que Santa Cruz sólo utilizó alrededor de 40% de las dosis.

“Nosotros entendemos que las vacunas no cubren a toda la población objetivo eso es evidente, pero más de la mitad de las primeras dosis no han sido aplicadas, esto tendrán que responderlo a través de los programas de inmunización. Lo objetable no es que faltan o no dosis, porque hay dosis, lo objetable es la baja ejecución y eso tenemos que coordinar con el Sedes para que expliquen porqué indican que no hay dosis si tienen la mitad de las dosis sin aplicar”, agregó en entrevista con radio El Deber.

Los Sedes de Tarija, La Paz y Santa Cruz manifestaron que se vieron obligados a modificar su cronograma de vacunación por falta de dosis. Esta jornada se registraron largas filas de adultos mayores y personas con enfermedades de base que buscan ser inmunizados, algunos retornaron a sus hogares sin lograr la vacunación.