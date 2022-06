Diputados aprueban crédito externo del BID para censos y encuestas de hogares

La Paz (ABI). – Por mayoría absoluta, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la tarde de este viernes el proyecto de ley que posibilita al Estado boliviano adquirir un crédito de hasta $us 100 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para censos y encuestas de hogares.

Según una nota institucional, el préstamo es para financiar el Censo de Población y Vivienda 2022, además de los censos de agropecuaria, de establecimientos económicos y encuestas de hogares; la norma fue remitida al Senado para su consideración.

“El objetivo principal de ese financiamiento es incrementar el uso de estadísticas en la toma de decisiones públicas y privadas. Los recursos permitirán financiar el Censo de Población y Vivienda de este año, pero también va a financiar el Censo Agropecuario, el Censo de Establecimientos Económicos, además de apoyar en la implementación de un sistema integrado de encuestas”, expuso el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, ante el pleno de Diputados.

El contrato de préstamos fue suscrito entre el país y el organismo internacional el 3 de mayo de este año, establece un plazo de 20 años para la cancelación de la deuda, con un periodo de gracias de 10 años y seis meses.

El monto total de los recursos será destinado a la implementación del Programa de Fortalecimiento del Sistema Estadístico del Estado, que contempla tres componentes, el primero de ellos, de apoyo a la generación de estadísticas censales con calidad, en el que se invertirán $us 77 millones.

Dentro de este componente figura el Censo 2022, al que se destinarán más de $us 26 millones, completando así el monto requerido para su realización el 16 de noviembre. También se incluyen los censos de agropecuaria (más de $us 40 millones) y de establecimientos económicos (más de $us 10 millones).

El segundo componente es de apoyo a la implementación de un sistema integrado de encuestas de hogares, para el cual se destinarán $us 16 millones.

Aquí se contempla la realización de una Encuesta Integral sobre la Situación de las Mujeres, que permitirá contar con una radiografía actualizada de la problemática de la violencia contra las féminas en Bolivia.

El tercer componente es para el fortalecimiento técnico del Instituto Nacional de Estadística (INE) y administración del programa, que requerirán $us 7 millones.