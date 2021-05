Diputado Mamani: COB se opone a devolución de aportes AFP, sugiere préstamo a bajo interés

La Paz (ANF).- El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, informó este martes que tras realizarse el proceso de socialización del Proyecto de Ley para la Devolución de Aportes de las AFP, la Central Obrera Boliviana (COB) presentó su objeción, y de no llegar a un acuerdo no se puede iniciar el debate de la norma en el Legislativo.

Mamani indicó que la COB propone que, en lugar de devolución del aporte, se haga un préstamo a bajos intereses, con los mismos recursos.

“Se ha hecho ya la socialización con varias organizaciones, sin embargo, ahora nos encontramos con que hay una organización máxima que es la Central Obrera Boliviana que indica que no está de acuerdo con la devolución (de los aportes), sino más bien está pidiendo que se pueda hacer una especie de préstamos con esos recursos a un mínimo porcentaje de interés”, señaló Mamani.

El legislador indicó que por ese detalle no se puede tratar el proyecto de Ley; dijo que antes se debe llevar a cabo una reunión con las partes interesadas para buscar un acuerdo. “Hemos pedido que se pueda tener una reunión entre los beneficiarios iniciales y los aportantes que en este caso sería la COB, y en función a eso se va a decidir (el tratamiento de la Ley) en el transcurso de esta semana”, apuntó.

Mamani enfatizó que el Legislativo podría agendar, debatir y aprobar el proyecto de Ley con la propuesta de devolución del 15% de los aportes de las AFP, pero eso sería generar problemas con los sectores y es lo que se quiere evitar.

“Mientras no hay consenso no podemos tratar el proyecto de Ley para no generar problemas en el país, peor aún que estamos en un problema muy difícil con la pandemia”, remarcó.

Sobre la negativa de las AFP de devolver hasta un 30% de los aportes, dijo que esto se debe a que el dinero está invertido fuera del país, y además los Fondos de Pensiones necesitan recursos para los nuevos jubilados.

“Son recursos técnicos lo que está impidiendo poder manejar en porcentajes que puede ser el 15, 20 o hasta el 30 por ciento, entonces es un trabajo mucho más técnico”, refirió.