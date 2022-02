Develan que en el juzgado del exjuez Alcón existen cinco nuevos casos de liberación de sentenciados

La Paz (ABI).- Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, develó este lunes que, tras la revisión del Juzgado 1° de Ejecución Penal del exjuez Rafael Alcón, se detectó cinco casos con características similares a la salida del feminicida serial Richard Choque.

“Me permito adelantar que en el mismo juzgado del señor Alcón se han encontrado otros cinco casos de características similares”, indicó la autoridad.

Explicó que, tras estos nuevos indicios, la Policía Boliviana y el Ministerio de Gobierno están tomando todas las acciones correspondientes para dar con el paradero de estos presuntos delincuentes que fueron liberados.

“Esta es la demostración evidente de que vamos a continuar trabajando día y noche para dar justicia a las víctimas de un sistema judicial corrompido y de la violencia machista”, aseveró Del Castillo.

El ministro afirmó que la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio creada por instrucción del presidente, Luis Arce, ya está mostrando los primeros resultados con la recaptura de los delincuentes liberados y de los miembros del presunto consorcio que los liberaba.

“Tenemos una misión ética y un compromiso con las víctimas y sus familiares, y no duden que esta cruzada que estamos llevando a cabo ya está teniendo sus primeros frutos porque no podemos seguir viviendo en un país donde pueden matar y violar a las mujeres y quedar libres por una justicia corrupta y subordinada a consorcios judiciales que velan por sus propios intereses y no por las víctimas”, acotó.