Detienen a exdirectora de la UIF vinculada a allanamientos y resoluciones contrarias

La Paz (ANF).- La Policía aprehendió a la exdirectora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Aida Luz Lorena Melean, involucrada en allanamientos y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes durante el gobierno transitorio de Jeanine Añez.

Melean fue aprehendida ayer en Sucre y conducida a predios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz para que preste su declaración informativa.

La aprehendida está involucrada en el allanamiento a la UIF, corte del sistema informático para retirar información y retención del personal de esa entidad registrado el pasado 16 de octubre de 2020, actos cometidos presuntamente junto personal del Ministerio de Gobierno.

“(La sindican) supuestamente (por) allanamientos sobre la UIF, obstaculizar el desempeño de las funciones de dicha institución”, refirió Juan Pablo de la Riva, abogado de la detenida.

En 16 octubre de 2020, Melean, acompañada de presuntos funcionarios del Ministerio de Gobierno, ingresó a las oficinas de la UIF, alegando contar con una resolución que acreditaba su nombramiento como directora de esa instancia, pero esa designación no cumplía con las formalidades respectivas, por ello, los actos cometidos aquel día son ilegales.

El proceso fue abierto a denuncia de las actuales autoridades de la UIF. En este caso, también es investigado el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, ya que personal de esa cartera de Estado habría participado en estos actos irregulares.

Ahora, Melean se encuentra en celdas de la policía a la espera de que se emita una imputación formal y se resuelva su situación jurídica en una audiencia de medidas cautelares.

El abogado informó que interpuso una acción de libertad a fin de que se respete el derecho a la salud de su defendida.

“La señora tiene antecedente de oncología y ha dado positivo a un test, no prueba, de Covid-19, y no se le está haciendo la prueba hasta el momento, se está poniendo en riesgo su vida”, manifestó.