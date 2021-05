Desesperación, llanto y largas filas para conseguir oxigeno en Cochabamba y Santa Cruz

La Paz (ANF). – La desesperación por conseguir oxigeno para enfermos con coronavirus (Covid-19) crece en las familias bolivianas, que en las últimas horas se han visto obligadas a realizar largas filas para recargar los cilindros con la esperanza de salvar a sus seres queridos. La situación es crítica en los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz, donde las personas con lágrimas en los ojos piden ayuda para evitar la muerte de sus familiares.

La preocupación aumenta tras conocerse que el lunes al menos ocho personas, según denunciaron sus familiares, perdieron la vida por falta de oxigeno en la Caja Nacional de Salud (CNS), sin embargo esa instancia niega la escasez del insumo y que por esa causa hayan fallecido.

Cochabamba

Un grupo numeroso de personas se instaló en las afueras de una distribuidora de oxígeno, en la zona de El Paso, e imploraban por la recarga de oxigeno. Relataron que viven una odisea en busca del insumo, algunos revelaron que estaban desde la madrugada y sin comer para conseguir oxigeno. Sin embargo, la distribuidora solamente pudo abastecer a 50 tanques.

“Mi papá y mi mamá tienen Covid, soy la hija mayor y no nos entregan ni un poco de oxigeno. No tengo familiares ni vehículo y apenas llego con mi cilindro, mi papá está a punto de morir sin oxígeno y no nos entienden”, contó una joven al diario Opinión.

De acuerdo a la denuncia de familiares de enfermos con Covid-19, en las últimas ocho personas que estaban internadas en el hospital Obrero de la CNS de Cochabamba perdieron la vida por falta de oxigeno.

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Héctor Arce confirmó la muerte de ocho persona a causa del virus y anunció una investigación.

“En total han fallecido ocho personas por tema de Covid-19, la directora manifiesta que no se debe al tema de falta de oxígeno, pero vamos a investigar, no vamos a dejar que esto quede así, en la impunidad, hay familias que están pasando por momentos difíciles y si es por falta de oxígeno vamos a dar con los responsables”, dijo.

Por su parte, la administradora regional de la CNS, Jhenny Magne, remarcó que el abastecimiento de oxígeno para ese recinto hospitalario era normal y que en ningún momento se vieron privados del elemento vital.

Santa Cruz

En el departamento cruceño, varias personas peregrinan para encontrar oxigeno. Esta jornada se observaron largas filas de vehículos en puntos de abastecimiento del insumo con el fin de recargar los cilindros.

Algunas personas relataron que buscan el oxigeno medicinal hasta por las redes sociales, pero sin éxito. Por eso piden a las autoridades de Gobierno que garanticen el abastecimiento de este insumo necesario para los enfermos de Covid-19.

Por esa dificultad el hospital de segundo nivel de Yapacaní obligó a los médicos a cerrar la sala de terapia intermedia debido a que no cuentan con oxígeno para atender a los enfermos.

“No podemos garantizar este insumo a nuestros pacientes porque actualmente tenemos cuatro internados en la sala de Covid-19; ellos ocupan entre 15 a 20 tubos diarios y es preocupante porque nos han limitado la compra a 10 tubos de oxigeno por día. Estamos viendo la manera de garantizar oxígeno para estos cuatro pacientes por lo menos”, informó la directora del hospital Ambar Ayala.